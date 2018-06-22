У Вінниці подорожчає проїзд у маршрутних таксі з 1 липня

Вартість поїздки у маршрутних таксі Вінниці зросте з 4 гривень до 5 та 6 гривень в залежності від довжини маршруту

У Вінниці починаючи із 1 липня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Відповідне рішення ухвалив виконком Вінницької міської ради, передає прес-служба мерії.

Відповідно до ухваленого рішення виконкому міської ради, з 1 липня вартість поїздки у маршрутних таксі Вінниці зросте з 4 гривень до 5 та 6 гривень в залежності від довжини маршруту, а у нічний час вартість проїзду на маршруті №25Н (з 22:00 до 6:00) - складатиме 8 гривень (раніше було 6 гривень, - ред.).

"Зміна ціни на проїзд викликана здорожчанням усіх складових тарифу. За два роки вартість дизельного пального зросла майже на 82%, а розмір мінімальної заробітної плати - на більш як 159%. При цьому перевізники зберігають соціальні зобов’язання та продовжують здійснювати безкоштовні перевезення деяких пільгових категорій населення, а школярів до 6 класу - за півціни", - обґрунтовує міськрада рішення виконавчого комітету.

Зазначається, що міські перевізники звертались до вінницької влади з проханням підвищити проїзд уже протягом року.

"За нашими розрахунками, які ми подали ще в січні, оптимальною ціною за проїзд мали б бути 7,8 - 8 гривень. Але просимо підняти хоча би до 6 гривень", - зазначив голова Вінницької асоціації приватних перевізників Олександр Гота.

Вартість проїзду трамваях і тролейбусах Вінниці наразі залишається незмінною.

Нагадаємо, у Києві подорожчає проїзд в громадському транспорті з 14 липня 2018 року до 8 гривень. У зв’язку із подорожчанням проїзду у Києві пасажирам буде запропонована широка гамма проїзних квитків.