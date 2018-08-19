В Виннице в результате ДТП один человек погиб, 6 пострадали

Авария произошла в Виннице на окружной сегодня утром

В Виннице в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня, 19 августа 2018 года, один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, авария произошла рано утром на окружной дороге - автомобиль "Фольксваген" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мерседес Спринтер". В результате столкновения водитель "Фольцваген" погиб.

"На окружной Винницы рано утром "Фольксваген" вылетел на встречку в "Мерседес Спринтер". Смерть наступила мгновенно. Шесть человек с обоих авто в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Виннице (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 августа во второй половине дня в Польше произошло ДТП с украинским автобусом. Как сообщалось, в автобусе, который направлялся из Львова в Вену, находилось 54 человека. В результате аварии погибли трое украинцев.

По данным польской прокуратуры, водитель автобуса значительно превысил скорость, допустимую на участке, где произошла авария. На данный момент водитель задержан, на сегодня запланирован его допрос. Также водителю сегодня могут предъявить обвинения, ему грозит до 10 лет тюрьмы.