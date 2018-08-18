В Польше в ДТП попал украинский автобус с туристами, трое погибших

В результате ДТП с украинцами в Польше пострадал 51 человек

В Польше в Подкарпатском воеводстве в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения, сообщает TVN24.

Как сообщается, всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова и он направлялся в Австрию.

Фото: ликвидация последствий ДТП в Польше (twitter.com/RMF24pl)

"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП автобуса в Польще (twitter.com/PAPinformacje)

Авария автобуса произошла вчера, 17 августа 2018 года, после полудня. Автобус упал со склона и перевернулся. На данный момент движение по дороге, где произошло ДТП заблокировано.

Trwa akcja podnoszenia autokaru turystycznego, który w nocy spadł z wysokiej skarpy w miejscowości Leszczawa Dolna (Podkarpackie). W wypadku zginęły trzy osoby a 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. pic.twitter.com/6SzXHmScKs — PAP (@PAPinformacje) August 18, 2018

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек. Кроме того, в конце июня в Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами. В салоне автобуса, который перевозил отдыхающих, находились в основном дети.