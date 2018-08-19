У Вінниці в результаті ДТП одна людина загинула, 6 постраждали

Аварія сталася у Вінниці на окружній сьогодні вранці

У Вінниці в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася сьогодні, 19 серпня 2018 року, одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, аварія сталася рано вранці на окружній дорозі - автомобіль "Фольксваген" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Мерседес Спринтер". У результаті зіткнення водій "Фольксваген" загинув.

"На окружній Вінниці рано вранці "Фольксваген" вилетів на зустрічну смугу в "Мерседес Спринтер". Смерть настала миттєво. Шість чоловік з обох авто в тяжкому стані госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП у Вінниці (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 серпня в другій половині дня в Польщі сталася ДТП з українським автобусом. Як повідомлялося, в автобусі, який прямував зі Львова до Відня, перебувало 54 людини. В результаті аварії загинули троє українців.

За даними польської прокуратури, водій автобуса значно перевищив швидкість, допустиму на ділянці, де сталася аварія. На даний момент водій затриманий, на сьогодні заплановано його допит. Також водію сьогодні можуть висунути звинувачення, йому загрожує до 10 років в'язниці.