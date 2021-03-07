В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: водителя забрала "скорая"

Утром 7 марта в Виннице дизельный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего пострадал водитель легковушки. Его забрала бригада экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Винницкой области.

Отмечается, что спасателям о происшествии стало известно в 06:58, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на ул. Железнодорожной в Виннице.

"По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели травмированного мужчину передали бригаде экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль.