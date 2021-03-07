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В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: водителя забрала "скорая"

Новина українською → Винница, Воскресенье 07 марта 2021 13:03
В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: водителя забрала "скорая" Фото: результаты ДТП (vn.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Утром 7 марта в Виннице дизельный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего пострадал водитель легковушки. Его забрала бригада экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Винницкой области.

Отмечается, что спасателям о происшествии стало известно в 06:58, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на ул. Железнодорожной в Виннице.

"По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели травмированного мужчину передали бригаде экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль.

В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: водителя забрала &quot;скорая&quot;

Напомним, 17 февраля в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.

В конце января во Львовской области произошла ДТП между маршруткой и поездом. Тогда в результате аварии скончался один из пассажиров маршрутки.

Также сообщалось, что в начале февраля под Днепром с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда.

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