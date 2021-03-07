В Виннице поезд столкнулся с автомобилем: водителя забрала "скорая"
Утром 7 марта в Виннице дизельный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего пострадал водитель легковушки. Его забрала бригада экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Винницкой области.
Отмечается, что спасателям о происшествии стало известно в 06:58, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на ул. Железнодорожной в Виннице.
"По прибытию бойцы ГПСЧ-5 г. Винницы установили, что произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Спасатели травмированного мужчину передали бригаде экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и один спецавтомобиль.
Напомним, 17 февраля в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.
В конце января во Львовской области произошла ДТП между маршруткой и поездом. Тогда в результате аварии скончался один из пассажиров маршрутки.
Также сообщалось, что в начале февраля под Днепром с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда.