ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Вінниці потяг зіштовхнувся з автівкою: водія забрала "швидка"

Новость на русском → Вінниця, Неділя 07 березня 2021 13:03
У Вінниці потяг зіштовхнувся з автівкою: водія забрала "швидка" Фото: результати ДТП (vn.dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Вранці 7 березня у Вінниці дизельний потяг зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-2106, внаслідок чого постраждав водій легковика. Його забрала бригада екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Зазначається, що рятувальникам про пригоду стало відомо о 06:58, ДТП сталася на нерегульованому залізничному переїзді на вул. Залізничній у Вінниці.

"По прибуттю бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та лекгового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

У Вінниці потяг зіштовхнувся з автівкою: водія забрала &quot;швидка&quot;

Нагадаємо, 17 лютого у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.

Наприкінці січня у Львівській області сталася ДТП між маршруткою і поїздом. Тоді в результаті аварії помер один з пасажирів маршрутки.

Також повідомлялося, що на початку лютого під Дніпром з рейок зійшли вісім вагонів вантажного поїзда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"