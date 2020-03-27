В Виннице коронавирус обнаружили у еще одного врача

Иллюстративное фото (flickr_com_hospitalclinic)

У врача Подольского регионального центра онкологии обнаружили коронавирус

В Виннице на коронавирус заболел врач Подольского регионального центра онкологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, на коронавирус заболел врач винницкого областного онкологического диспансера. Сейчас заведение закрыто.

Отмечается, что сейчас в заведении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.