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В Виннице заразились коронавирусом пять медиков

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:24
В Виннице заразились коронавирусом пять медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин

Пять работниц роддома Винницы №2 заразились коронавирусом. Об этом во время брифинга рассказал мэр города Сергей Моргунов, передает корреспондент РБК-Украина.

Моргунов отметил, что сначала заболела 42-летняя медсестра, которая контактировала со знакомыми из Польши, ее 5-летний племянник и еще четыре женщины, которые являются ее сотрудницами. Еще один больной в Виннице - 32-летний мужчина, который путешествовал в Европе.

"Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин. Там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым", - заявил он.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Винницкой области возросло до 9 человек.

Отметим, по состоянию на утро 27 марта известно о 218 случаях заражения по всей стране. Кроме того, в Черновицкой области выздоровели 4 человека - трое взрослых и один ребенок. С начала вспышки коронавируса в Украине умерли пять человек.

Более того, новым коронавирусом COVID-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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