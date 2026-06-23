Як обрати найвигіднішу пенсію та перейти на неї онлайн: роз'яснення ПФУ

Українці, які мають право на різні види пенсій, можуть самостійно обрати найвигідніший для себе варіант. Для переходу з одного виду пенсії на інший достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Головне: Право на більші виплати: Українці, які мають право на кілька видів пенсії одночасно, можуть самостійно обрати та отримувати найвигідніший для себе варіант.

Українці, які мають право на кілька видів пенсії одночасно, можуть самостійно обрати та отримувати найвигідніший для себе варіант. Переоформлення онлайн: Подати заяву про зміну виду пенсії можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Подати заяву про зміну виду пенсії можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ. Вимоги до документів: Кольорові та чіткі скан-копії паспорта, коду та паперів про стаж (до 2004 року) мають бути у форматі JPG або PDF.

Кольорові та чіткі скан-копії паспорта, коду та паперів про стаж (до 2004 року) мають бути у форматі JPG або PDF. Як дізнатися результат: Результат розгляду автоматично з'явиться у вкладці "Мої звернення". Також послуга доступна особисто в сервісних центрах ПФУ.

У ПФУ нагадали, що за наявності права на кілька видів пенсії - за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника - одночасно виплачується лише одна пенсія за вибором людини.

Наприклад, пенсіонер може перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, якщо такий варіант буде для нього більш вигідним.

Як подати заяву онлайн

Для подання заяви через інтернет необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та доступ до вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Алгоритм дій такий:

авторизуватися на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою КЕП;

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати опцію "Заява на перерахунок пенсії";

у графі "Вид перерахунку" вказати "перехід на інший вид пенсії";

заповнити необхідні поля та завантажити скановані документи;

надати згоду на обробку персональних даних;

перевірити сформовану заяву, підписати її КЕП та надіслати до ПФУ.

Після цього заява автоматично надійде на опрацювання до Пенсійного фонду.

Які документи можуть знадобитися

До заяви можуть додаватися скан-копії:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документів про страховий стаж за періоди роботи до 1 січня 2004 року, якщо вони раніше не були долучені до пенсійної справи.

У Пенсійному фонді зазначають, що скан-копії мають бути кольоровими, чіткими, збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, а рекомендована якість сканування становить 300 dpi.

Де перевірити статус заяви

Після надсилання документів пенсіонер може відстежувати результати їхнього розгляду в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Для цього необхідно перейти до розділу "Мої звернення", де відображатиметься інформація про стан опрацювання заяви.

У Пенсійному фонді нагадали, що подати заяву про перехід на інший вид пенсії також можна особисто в сервісному центрі ПФУ.