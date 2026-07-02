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Изменение тарифов на воду: переоформлять ли субсидию после повышения цен

13:58 02.07.2026 Чт
2 мин
В Пенсионном фонде объяснили несколько важных моментов
aimg Юлия Капитонова
Изменение тарифов на воду: переоформлять ли субсидию после повышения цен Фото: Повышение тарифов на воду повлияет и на субсидию (Getty Images)
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С 1 июля 2026 года во многих регионах Украины подскочили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.Они повлияют на размер жилищной субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда.

В частности, тариф повысили в Винницкой области. Теперь он составляет 81,01 грн за кубометр с НДС, из которых:

  • 45,53 грн - водоснабжение;
  • 35,48 грн - водоотвод.

В Пенсионном фонде отметили: повышение стоимости коммунальных услуг повлияет на размер жилищной субсидии.

"Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. В то же время получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области - перерасчет осуществляется автоматически", - сказано в сообщении.

После получения информации о новых тарифах специалисты Фонда самостоятельно проведут перерасчет.

Если семья имеет право на государственную помощь - размер субсидии определят с учетом новой стоимости услуг и обязательного платежа домохозяйства.

В новой информографике указано, как изменение тарифа может повлиять на размер жилищной субсидии:

Изменение тарифов на воду: переоформлять ли субсидию после повышения ценПересчет субсидии проведут автоматически (Фото: pfu.gov.ua/vn)

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, кто и когда может получить выплату ко Дню Независимости.

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