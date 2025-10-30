На Вінниччині померла 7-річна дівчинка, яка отримала поранення після масованої атаки РФ

"Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося", - повідомила голова ОВА.

Як уточнила посадовиця, всього в повітряному просторі області перебувало 90 дронів та 23 крилаті ракети. Пошкоджено 23 житлові будинки.

Один із них - двоповерховий, де проживала 21 особа. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені.

Станом на зараз комісії проводять обстеження цього будинку для визначення можливості його подальшої експлуатації.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ураження. На місцях працюють рятувальники, здійснюється гасіння пожежі. Розгорнуто комісії, які фіксують наслідки уражень та пошкоджень. Працює поліція, ДСНС та СБУ.

Також внаслідок ворожої атаки постраждали четверо дорослих. Двоє з них госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації.