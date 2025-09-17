UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Винне людство? Чому спека в Європі могла забрати цього року на 16,5 тис. життів менше

Кліматичні зміни спричинили "додаткові" смерті від спеки в Європі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Дослідники з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини вважають, що спричинені людством кліматичні зміни стали цього року причиною "додаткових" 16 500 смертей від літньої спеки у сотнях європейських міст.

Докладніше про результати проведеного дослідження, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Які дані лягли в основу дослідження

В межах проведеного дослідження спеціалісти з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини використовували:

  • моделювання;
  • історичні дані про смертність;
  • рецензовані методи.

Його результати надали "попередні оцінки смертності цього літа" та пояснили, чому "екстремальну спеку називають також "мовчазною вбивцею" (адже більшість смертей, пов'язаних зі спекою, не реєструють окремо - офіційні дані урядів країн якщо і з'являються, то лише "через місяці").

Водночас дослідники зазначили, що проведений аналіз був зосереджений на 854 європейських містах.

Отже, йдеться, за їхніми словами, лише про "зріз кількості смертей, пов'язаних з екстремальною спекою, адже досліджувані міста становлять близько 30% населення Європи".

Аномалії середньої температури у червні-серпні 2025 року - порівняно з кліматологічними даними за 1990-2020 рр. (інфографіка: imperial.ac.uk)

Про що свідчать результати проведеного аналізу

Згідно з результатами дослідження, кліматичні зміни:

  • посилили літні температури по всій Європі;
  • призвели до "додаткових" 16 500 смертей (у порівнянні з літом, яке не зазнавало "прогрівання" внаслідок людської діяльності).

Тобто епідеміологи та кліматологи пов'язують 16 500 з 24 400 смертей від спеки з червня по серпень 2025 року з надзвичайно спекотною погодою, спричиненою парниковими газами.

"Зосереджуючись на 854 європейських містах, це дослідження виявило, що зміна клімату була відповідальною за 68% з 24 400 оціночних смертей від спеки цього літа", - зазначається у документі.

Уточнюється, що кліматичні зміни зробили міста в середньому на 2,2°C гарячішими (що значно збільшило кількість смертей від небезпечно теплої погоди). При цьому в деяких локаціях температура підвищилась на 3,6°C.

Надлишкова смертність людей (на мільйон осіб) у спеку та частка смертності, пов'язана зі зміною клімату - за містами (інфографіка: imperial.ac.uk)

Де зміна клімату вплинула на смертність найбільше

Дослідники виявили, що кліматичні зміни у різних містах стали причиною найбільшої кількості "розрахункових смертей від спеки":

  • в Італії - 4597;
  • в Іспанії - 2841;
  • в Німеччині - 1477;
  • у Франції - 1444;
  • у Великій Британії - 1147;
  • у Румунії - 1064;
  • у Греції - 808;
  • у Болгарії - 552.

Велика кількість смертей, пов'язаних зі спекою в Європі, були спричинені зміною клімату (інфографіка: theguardian.com)

Тим часом у столицях країн зміна клімату призвела до "додаткових":

  • 835 смертей від спеки - в Римі;
  • 630 - в Афінах;
  • 409 - у Парижі;
  • 387 - в Мадриді;
  • 360 - в Бухаресті;
  • 315 в Лондоні;
  • 140 в Берліні.

Автори дослідження зауважили також, що "люди віком 65 років і старше становили 85% "додаткових" смертей".

Це свідчить про те, що "дедалі спекотніше літо ставатиме дедалі смертельнішим для старіючого населення Європи".

Насамкінець дослідники наголосили: для захисту людей від спеки необхідні політичні рішення - швидка відмова від викопного палива (що стане найефективнішим способом уникнути більш спекотних і смертоносних літніх періодів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Європі до 2099 року через спеку можуть померти 2,3 млн осіб.

Крім того, ми пояснювали, як температурні рекорди "сіють хаос" у водних ресурсах Землі й чому вчені б'ють на сполох.

Читайте також, як кліматичні зміни посилюють циклони й тайфуни та чи загрожує це українцям.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Imperial College London, The Guardian.

