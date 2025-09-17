Винне людство? Чому спека в Європі могла забрати цього року на 16,5 тис. життів менше

Дослідники з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини вважають, що спричинені людством кліматичні зміни стали цього року причиною "додаткових" 16 500 смертей від літньої спеки у сотнях європейських міст.
Докладніше про результати проведеного дослідження, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
В межах проведеного дослідження спеціалісти з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини використовували:
Його результати надали "попередні оцінки смертності цього літа" та пояснили, чому "екстремальну спеку називають також "мовчазною вбивцею" (адже більшість смертей, пов'язаних зі спекою, не реєструють окремо - офіційні дані урядів країн якщо і з'являються, то лише "через місяці").
Водночас дослідники зазначили, що проведений аналіз був зосереджений на 854 європейських містах.
Отже, йдеться, за їхніми словами, лише про "зріз кількості смертей, пов'язаних з екстремальною спекою, адже досліджувані міста становлять близько 30% населення Європи".
Згідно з результатами дослідження, кліматичні зміни:
Тобто епідеміологи та кліматологи пов'язують 16 500 з 24 400 смертей від спеки з червня по серпень 2025 року з надзвичайно спекотною погодою, спричиненою парниковими газами.
"Зосереджуючись на 854 європейських містах, це дослідження виявило, що зміна клімату була відповідальною за 68% з 24 400 оціночних смертей від спеки цього літа", - зазначається у документі.
Уточнюється, що кліматичні зміни зробили міста в середньому на 2,2°C гарячішими (що значно збільшило кількість смертей від небезпечно теплої погоди). При цьому в деяких локаціях температура підвищилась на 3,6°C.
Дослідники виявили, що кліматичні зміни у різних містах стали причиною найбільшої кількості "розрахункових смертей від спеки":
Тим часом у столицях країн зміна клімату призвела до "додаткових":
Автори дослідження зауважили також, що "люди віком 65 років і старше становили 85% "додаткових" смертей".
Це свідчить про те, що "дедалі спекотніше літо ставатиме дедалі смертельнішим для старіючого населення Європи".
Насамкінець дослідники наголосили: для захисту людей від спеки необхідні політичні рішення - швидка відмова від викопного палива (що стане найефективнішим способом уникнути більш спекотних і смертоносних літніх періодів).
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Imperial College London, The Guardian.