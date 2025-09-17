Винне людство? Чому спека в Європі могла забрати цього року на 16,5 тис. життів менше

Які дані лягли в основу дослідження

В межах проведеного дослідження спеціалісти з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини використовували:

моделювання;

історичні дані про смертність;

рецензовані методи.

Його результати надали "попередні оцінки смертності цього літа" та пояснили, чому "екстремальну спеку називають також "мовчазною вбивцею" (адже більшість смертей, пов'язаних зі спекою, не реєструють окремо - офіційні дані урядів країн якщо і з'являються, то лише "через місяці").

Водночас дослідники зазначили, що проведений аналіз був зосереджений на 854 європейських містах.

Отже, йдеться, за їхніми словами, лише про "зріз кількості смертей, пов'язаних з екстремальною спекою, адже досліджувані міста становлять близько 30% населення Європи".

Аномалії середньої температури у червні-серпні 2025 року - порівняно з кліматологічними даними за 1990-2020 рр. (інфографіка: imperial.ac.uk)

Про що свідчать результати проведеного аналізу

Згідно з результатами дослідження, кліматичні зміни:

посилили літні температури по всій Європі;

призвели до "додаткових" 16 500 смертей (у порівнянні з літом, яке не зазнавало "прогрівання" внаслідок людської діяльності).

Тобто епідеміологи та кліматологи пов'язують 16 500 з 24 400 смертей від спеки з червня по серпень 2025 року з надзвичайно спекотною погодою, спричиненою парниковими газами.

"Зосереджуючись на 854 європейських містах, це дослідження виявило, що зміна клімату була відповідальною за 68% з 24 400 оціночних смертей від спеки цього літа", - зазначається у документі.

Уточнюється, що кліматичні зміни зробили міста в середньому на 2,2°C гарячішими (що значно збільшило кількість смертей від небезпечно теплої погоди). При цьому в деяких локаціях температура підвищилась на 3,6°C.

Надлишкова смертність людей (на мільйон осіб) у спеку та частка смертності, пов'язана зі зміною клімату - за містами (інфографіка: imperial.ac.uk)

Де зміна клімату вплинула на смертність найбільше

Дослідники виявили, що кліматичні зміни у різних містах стали причиною найбільшої кількості "розрахункових смертей від спеки":

в Італії - 4597;

в Іспанії - 2841;

в Німеччині - 1477;

у Франції - 1444;

у Великій Британії - 1147;

у Румунії - 1064;

у Греції - 808;

у Болгарії - 552.

Велика кількість смертей, пов'язаних зі спекою в Європі, були спричинені зміною клімату (інфографіка: theguardian.com)

Тим часом у столицях країн зміна клімату призвела до "додаткових":

835 смертей від спеки - в Римі;

630 - в Афінах;

409 - у Парижі;

387 - в Мадриді;

360 - в Бухаресті;

315 в Лондоні;

140 в Берліні.

Автори дослідження зауважили також, що "люди віком 65 років і старше становили 85% "додаткових" смертей".

Це свідчить про те, що "дедалі спекотніше літо ставатиме дедалі смертельнішим для старіючого населення Європи".

Насамкінець дослідники наголосили: для захисту людей від спеки необхідні політичні рішення - швидка відмова від викопного палива (що стане найефективнішим способом уникнути більш спекотних і смертоносних літніх періодів).