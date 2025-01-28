В Європі до 2099 року через спеку можуть померти 2,3 млн осіб: які міста в зоні ризику

Кліматичні зміни можуть призвести до збільшення смертності в Європі. На життя людей впливатимуть, зокрема, екстремальні температури.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Як зміна клімату може вплинути на Європу та які міста у зоні ризику

Згідно з результатами проведеного нещодавно дослідження, кліматичні зміни на тлі глобального потепління можуть призвести до збільшення кількості смертей у містах Європи. За словами вчених, сприяти цьому може, зокрема, екстремальна спека, яку фіксують впродовж останніх років.

У містах північно-європейських регіонів - Великій Британії, Ірландії та Скандинавії - на тлі більш м'яких зим рівень смертності навпаки може дещо знижуватись. Однак чим далі на південь, тим ситуація буде складнішою.

Науковці наголошують: якщо викиди вуглецю, які викликають нагрівання планети, продовжуватимуть зростати, високі температури призведуть до 2,3 мільйона додаткових смертей до 2099 року в 854 містах Європи.

Прогноз чистих змін надмірної смертності, пов'язаної з температурою, з 2015 по 2099 рік у 854 містах - без адаптації до ситуації (інфографіка: nature.com)

Найбільше зростання смертності спостерігатиметься при цьому в містах середземноморського регіону, включаючи Барселону, Рим, Неаполь і Мадрид.

Смертність, пов'язана з кліматичними змінами, на рівні міст за умов різних рівнів потепління - без адаптації до тепла (інфографіка: nature.com)

Уточнюється, що впродовж останніх років спекотна погода влітку вже призвела до значного зростання смертності, особливо серед літніх людей (які є більш уразливими до подібних змін).

За словами вчених, найбільше страждатимуть від погодних умов міста, адже там температура зазвичай підвищується сильніше, ніж у сільській місцевості (де більше зелені та менше будівель й асфальтованих вулиць, що активно поглинають і накопичують тепло).

Старший автор дослідження та керівник Лабораторії моделювання навколишнього середовища та здоров'я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Антоніо Гаспарріні наголосив, що отримані дані розвінчують запропоновані раніше теорії щодо "сприятливого" впливу зміни клімату.

Директор відділу кліматичних досліджень Університету Східної Англії Тім Осборн (який не брав участі у звіті) зазначив, що це дослідження є більш детальним за попередні, оскільки враховує старіння населення та конкретну вразливість кожного міста.

"Чіткий висновок цього нового дослідження полягає в тому, що чистим ефектом зміни клімату в майбутньому буде більша кількість смертей, пов'язаних з температурою", - додав він.

Крім того, дослідження показало, що навіть із застосуванням суттєвих адаптаційних заходів (спрямованих на збереження прохолоди для людей), повністю нівелювати збільшення ризиків для здоров'я населення під час підвищення температури буде дуже важко.

Водночас скорочення викидів вуглецю та обмеження підвищення температури до рівня, який відповідає цілям Паризької угоди, зменшить кількість смертей на дві третини.

"Наші результати підкреслюють нагальну потребу в активній боротьбі за пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до підвищеної спеки... Це особливо критично для Середземноморського регіону, в якому, якщо нічого не робити, наслідки можуть бути жахливими", - підсумував провідний автор дослідження й доцент Лондонської школи гігієни та тропічної медицини П'єр Массело.