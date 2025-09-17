Виновато человечество? Почему жара в Европе могла унести в этом году на 16,5 тыс. жизней меньше

Какие данные легли в основу исследования

В рамках проведенного исследования специалисты из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины использовали:

моделирование;

исторические данные о смертности;

рецензируемые методы.

Его результаты предоставили "предварительные оценки смертности этим летом" и объяснили, почему "экстремальную жару называют также "молчаливой убийцей" (ведь большинство смертей, связанных с жарой, не регистрируют отдельно - официальные данные правительств стран если и появляются, то только "через месяцы").

Вместе с тем исследователи отметили, что проведенный анализ был сосредоточен на 854 европейских городах.

Следовательно, речь идет, по их словам, лишь о "срезе количества смертей, связанных с экстремальной жарой, ведь исследуемые города составляют около 30% населения Европы".

Аномалии средней температуры в июне-августе 2025 года - по сравнению с климатологическими данными за 1990-2020 гг. (инфографика: imperial.ac.uk)

О чем свидетельствуют результаты проведенного анализа

Согласно результатам исследования, климатические изменения:

усилили летние температуры по всей Европе;

привели к "дополнительным" 16 500 смертям (по сравнению с летом, которое не подвергалось "прогреву" в результате человеческой деятельности).

То есть эпидемиологи и климатологи связывают 16 500 из 24 400 смертей от жары с июня по август 2025 года с чрезвычайно жаркой погодой, вызванной парниковыми газами.

"Сосредотачиваясь на 854 европейских городах, это исследование показало, что изменение климата было ответственным за 68% из 24 400 оценочных смертей от жары этим летом", - отмечается в документе.

Уточняется, что климатические изменения сделали города в среднем на 2,2°C горячее (что значительно увеличило количество смертей от опасно теплой погоды). При этом в некоторых локациях температура повысилась на 3,6°C.

Избыточная смертность людей (на миллион человек) в жару и доля смертности, связанная с изменением климата - по городам (инфографика: imperial.ac.uk)

Где изменение климата повлияло на смертность больше всего

Исследователи обнаружили, что климатические изменения в разных городах стали причиной наибольшего количества "расчетных смертей от жары":

в Италии - 4597;

в Испании - 2841;

в Германии - 1477;

во Франции - 1444;

в Великобритании - 1147;

в Румынии - 1064;

в Греции - 808;

в Болгарии - 552.

Большое количество смертей, связанных с жарой в Европе, были вызваны изменением климата (инфографика: theguardian.com)

Между тем в столицах стран изменение климата привело к "дополнительным":

835 смертям от жары - в Риме;

630 - в Афинах;

409 - в Париже;

387 - в Мадриде;

360 - в Бухаресте;

315 в Лондоне;

140 в Берлине.

Авторы исследования отметили также, что "люди в возрасте 65 лет и старше составляли 85% "дополнительных" смертей".

Это свидетельствует о том, что "все более жаркое лето будет становиться все более смертельным для стареющего населения Европы".

В завершение исследователи подчеркнули: для защиты людей от жары необходимы политические решения - быстрый отказ от ископаемого топлива (что станет самым эффективным способом избежать более жарких и смертоносных летних периодов).