Общество Образование Деньги Изменения

Виновато человечество? Почему жара в Европе могла унести в этом году на 16,5 тыс. жизней меньше

Климатические изменения повлекли за собой "дополнительные" смерти от жары в Европе (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что вызванные человечеством климатические изменения стали в этом году причиной "дополнительных" 16 500 смертей от летней жары в сотнях европейских городов.

Подробнее о результатах проведенного исследования, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какие данные легли в основу исследования

В рамках проведенного исследования специалисты из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины использовали:

  • моделирование;
  • исторические данные о смертности;
  • рецензируемые методы.

Его результаты предоставили "предварительные оценки смертности этим летом" и объяснили, почему "экстремальную жару называют также "молчаливой убийцей" (ведь большинство смертей, связанных с жарой, не регистрируют отдельно - официальные данные правительств стран если и появляются, то только "через месяцы").

Вместе с тем исследователи отметили, что проведенный анализ был сосредоточен на 854 европейских городах.

Следовательно, речь идет, по их словам, лишь о "срезе количества смертей, связанных с экстремальной жарой, ведь исследуемые города составляют около 30% населения Европы".

Аномалии средней температуры в июне-августе 2025 года - по сравнению с климатологическими данными за 1990-2020 гг. (инфографика: imperial.ac.uk)

О чем свидетельствуют результаты проведенного анализа

Согласно результатам исследования, климатические изменения:

  • усилили летние температуры по всей Европе;
  • привели к "дополнительным" 16 500 смертям (по сравнению с летом, которое не подвергалось "прогреву" в результате человеческой деятельности).

То есть эпидемиологи и климатологи связывают 16 500 из 24 400 смертей от жары с июня по август 2025 года с чрезвычайно жаркой погодой, вызванной парниковыми газами.

"Сосредотачиваясь на 854 европейских городах, это исследование показало, что изменение климата было ответственным за 68% из 24 400 оценочных смертей от жары этим летом", - отмечается в документе.

Уточняется, что климатические изменения сделали города в среднем на 2,2°C горячее (что значительно увеличило количество смертей от опасно теплой погоды). При этом в некоторых локациях температура повысилась на 3,6°C.

Избыточная смертность людей (на миллион человек) в жару и доля смертности, связанная с изменением климата - по городам (инфографика: imperial.ac.uk)

Где изменение климата повлияло на смертность больше всего

Исследователи обнаружили, что климатические изменения в разных городах стали причиной наибольшего количества "расчетных смертей от жары":

  • в Италии - 4597;
  • в Испании - 2841;
  • в Германии - 1477;
  • во Франции - 1444;
  • в Великобритании - 1147;
  • в Румынии - 1064;
  • в Греции - 808;
  • в Болгарии - 552.

Большое количество смертей, связанных с жарой в Европе, были вызваны изменением климата (инфографика: theguardian.com)

Между тем в столицах стран изменение климата привело к "дополнительным":

  • 835 смертям от жары - в Риме;
  • 630 - в Афинах;
  • 409 - в Париже;
  • 387 - в Мадриде;
  • 360 - в Бухаресте;
  • 315 в Лондоне;
  • 140 в Берлине.

Авторы исследования отметили также, что "люди в возрасте 65 лет и старше составляли 85% "дополнительных" смертей".

Это свидетельствует о том, что "все более жаркое лето будет становиться все более смертельным для стареющего населения Европы".

В завершение исследователи подчеркнули: для защиты людей от жары необходимы политические решения - быстрый отказ от ископаемого топлива (что станет самым эффективным способом избежать более жарких и смертоносных летних периодов).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Европе к 2099 году из-за жары могут умереть 2,3 млн человек.

Кроме того, мы объясняли, как температурные рекорды "сеют хаос" в водных ресурсах Земли и почему ученые бьют тревогу.

Читайте также, как климатические изменения усиливают циклоны и тайфуны и грозит ли это украинцам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Imperial College London, The Guardian.

