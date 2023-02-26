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Истребители, вертолеты и ПВО. Иран намерен получить от РФ оружия на "миллиарды долларов"

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Вашингтон, Воскресенье 26 февраля 2023 04:02
Истребители, вертолеты и ПВО. Иран намерен получить от РФ оружия на "миллиарды долларов" Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия в ближайшее время может предоставить Ирану истребители, что является последним признаком растущего оборонного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В ноябре 2022 года Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для войны в Украине. Россия и дальше планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить взамен больше военной техники.

"Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне", - заявил Кирби.

По его словам, Иран также стремится приобрести ударные вертолеты, радары ПВО и учебно-боевые самолеты. Всего Иран надеется получить от России военной техники на миллиарды долларов.

Он также отметил, что более тесный военный союз между двумя странами может усложнить усилия Запада в Украине и в других регионах.

"Это, безусловно, не только усложнит ситуацию в Украине, но и может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей", - добавил он.

Напомним, что в Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она имеет дальность полета 1650 км.

Ранее также глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Россия завезла из Ирана пробную партию снарядов и сейчас пытается взять еще одну. Речь идет о партии, насчитывающей около 20 тысяч снарядов.

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