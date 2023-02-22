РФ завезла з Ірану пробну партію снарядів і хоче ще одну в кількості 20 тисяч, - ГУР

Росія завезла з Ірану пробну партію снарядів і зараз намагається взяти ще одну. Йдеться про партію, яка налічує близько 20 тисяч снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Forbes .

"З Ірану завозилась пробна партія, зараз намагаються завезти ще одну партію, вже не пробну, це близько 20 000 снарядів. Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", - сказав Буданов.

На питання журналіста, чи у росіян можливість знайти ці снаряди в Північній Кореї, він відповів, що це теоретично можливо.

"Чи везуть вони звідти? Щодо Північної Кореї підтверджених випадків немає", - зазначив Буданов.

За словами очільника ГУР, зараз в РФ налагоджують масове виробництво артилерійських снарядів, що ще раз підтверджує те, що запасів снарядів у ворога немає, їх не вистачає.

"Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. На всіх інших ділянках - режим економії боєприпасів", - розповів Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ досі отримує доступ до мікросхем та західних технологій через Іран та КНДР.

Додамо, нещодавно видання Wall Street Journal писало про те, що Росія надала Ірану озброєння, яке окупанти захопили на полі бою в Україні і тепер Тегеран має зайнятися його реконструкцією.

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