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Винищувачі США перехопили два російські стратегічні бомбардувальники біля Аляски

Фото: винищувачі США перехопили два російські стратегічні бомбардувальники (wikipedia.org/Rob Shenk)
Автор: Константин Широкун

Американські винищувачі перехопили двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD).

Персонал NOPAD виявив, відстежив, точно ідентифікував і перехопив два російські літаки, які увійшли та діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Повідомляється, що перехоплення було виконано винищувачами F-16 та F-22.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили у повітряний простір США чи Канади. У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно і не розглядаються як загроза чи провокаційні дії.

Раніше ми писали, що ВПС Німеччини та Британії перехопили пару російських винищувачів та літак-розвідник, що наблизилися до повітряного простору НАТО над Балтійським морем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно румунські F-16 перехопили два російські винищувачі. Крім того, у березні пілоти королівських ВПС та ВПС Німеччини були підняті на перехоплення російського літака, що пролітав поблизу естонського повітряного простору.

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