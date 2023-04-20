Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика у Аляски

Американские истребители совершили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD).
Персонал NOPAD обнаружил, отследил, точно идентифицировал и перехватил два российских самолета, которые вошли и действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Сообщается, что перехват был выполнен истребителями F-16 и F-22.
Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США, или Канады. В командовании отметили, что такие полеты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза, или провокационные действия.
Ранее мы писали, что ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно румынские F-16 перехватили два российских истребителя. Кроме того, в марте пилоты королевских ВВС и ВВС Германии были подняты на перехват российского самолета, пролетавшего вблизи эстонского воздушного пространства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.