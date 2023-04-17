ВПС Німеччини та Британії перехопили винищувачі РФ поблизу повітряного простору НАТО

Зазначається, що один з перехоплених літаків був ідентифікований як розвідувальний літак, який летів з материкової Росії до Калінінградського анклаву. Його зустріли два російські винищувачі, що базуються в Калінінграді, після чого полетіли з ним на південь через північно-західну частину естонської зони польотів.

"Ми часто бачимо російські військові літаки, що літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайним перехопленням. Тим не менш, важливість перехоплення цих літаків і наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишається непохитною і рішучою", - заявив пілот ВПС Швеції.