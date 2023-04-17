ВПС Німеччини та Британії перехопили винищувачі РФ поблизу повітряного простору НАТО
ВПС Німеччини й Британії перехопили пару російських винищувачів й літак-розвідник, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Балтійським морем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що один з перехоплених літаків був ідентифікований як розвідувальний літак, який летів з материкової Росії до Калінінградського анклаву. Його зустріли два російські винищувачі, що базуються в Калінінграді, після чого полетіли з ним на південь через північно-західну частину естонської зони польотів.
"Ми часто бачимо російські військові літаки, що літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайним перехопленням. Тим не менш, важливість перехоплення цих літаків і наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишається непохитною і рішучою", - заявив пілот ВПС Швеції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно румунські F-16 перехопили два російські винищувачі.
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