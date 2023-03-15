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Винищувачі НАТО перехопили російський літак поблизу Естонії

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Естонія, Середа 15 березня 2023 12:07
Винищувачі НАТО перехопили російський літак поблизу Естонії Фото: винищили Typhoon перехопили російський літак-заправник (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пілоти королівських ВПС і ВПС Німеччини було піднято на перехоплення російського літака, що пролітав поблизу естонського повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Британські та німецькі винищувачі Typhoo у своїй першій спільній операції НАТО з патрулювання повітряного простору відреагували на російський літак-заправник після того, як він не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

Наразі британські пілоти вперше проводять спільні місії з охорони повітряного простору країни разом із німецькими військово-повітряними силами. Великобританія готується ухвалити від Німеччини керівництво місією НАТО в Естонії.

У Міноборони Великобританії наголосили, що місія мала "рутинний характер".

Міністр збройних сил Джеймс Хіпі сказав: "Це спільне розгортання Великобританії та Німеччини в країнах Балтії ясно демонструє нашу колективну рішучість протистояти будь-якій потенційній загрозі кордонам НАТО, демонструючи при цьому нашу об'єднану силу".

Нагадаємо,США перехопили чотири російські літаки біля Аляски. Літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

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