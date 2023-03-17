Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні

Коаліція сусідів

Розмови про поставки винищувачів МіГ-29 активізувалися з новою силою. Днями стало відомо, що Польща має намір передати літаки найближчим часом. За словами прем'єра Матеуша Моравецького, польські "міги" можуть надійти протягом 4-6 тижнів. В уряді також зазначають, що передача винищувачів допоможе зміцнити безпеку.

"Наша безпека виграє від цього, тому що весь час ми триматимемо російський фронт далеко від наших кордонів", - пояснив урядовий спікер Пьотр Мюллер.

Він також додав, що обговорюється можливість передачі з кількома країнами. І Варшава вже отримала позитивні сигнали і готова запропонувати себе в ролі координатора. Про те, які саме країни мають намір взяти участь в авіаційній коаліції, не повідомляється, оскільки вони самі мають офіційно виступити із відповідними оголошеннями.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь говорить про домовленості поставити зняті з експлуатації МіГ-29 разом із польською стороною. Днями це питання неофіційно обговорювалося у Братиславі, а сьогодні Кабінет міністрів схвалив його. При цьому там натякали, що деякі літаки через технічний стан використовуватимуться лише як донори на запчастини.

Крім того, тривають дискусії щодо того, чи така допомога відповідатиме словацькій конституції. Водночас у Словаччині сподіваються на фінансову компенсацію від союзників, яка може становити близько 900 млн доларів. На сьогодні відомо, що ідея передачі "мігів" має широку підтримку у політичних колах.

Причому не лише у Словаччині та Польщі. Як заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен, США підтримують плани своїх партнерів. І адміністрація президента Джо Байдена веде схожі переговори із десятками країн. Щодо можливого імпульсу до передачі Україні винищувачів західного зразка, то тут поки що не все однозначно. Принаймні представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що польська ініціатива не змінює позицію Вашингтона щодо багатоцільових літаків F-16.

Проте в Україні вважають, що процес зрушив із мертвої точки. А питання щодо застосування винищувачів залежатиме від їхнього технічного стану. Міністр оборони Олексій Резніков вже зазначив, що це не вплине на плани весняного контрнаступу, але здатне врятувати більше життів. За його словами, успіх наступу залежить від того, чи вдасться змусити росіян перейти в оборону, припинити їхнє домінування в повітрі та знищити логістику.

"У цих трьох факторах два - це авіація. Тому чим швидше ми отримаємо сучасний літак, тим буде краще", - додав він.

Скільки МіГ-29 може отримати Україна

Коментуючи кількість винищувачів для України, у Словаччині говорять про 13 одиниць. Але, як очікується, рішення уряду ще має підтвердити місцевий парламент. Президент Польщі Анджей Дуда обіцяє відправити всі свої МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні. Причому перші чотири - вже найближчими днями.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки у повному робочому стані. Решта літаків зараз обслуговують і готують", - заявив він, не назвавши точної кількості.

Фото: Польща має кілька десятків МіГ-29 (mon.gov.pl)

При цьому він натякнув, що ще може бути доставлено щонайменше десяток "мігів". У тому числі тих, що на початку 1990-х були отримані з Німеччини.

За даними польського порталу Defence24, на сьогодні у строю є 28 літаків МіГ-29. Вони відрізняються як бортовою апаратурою, так і рівнем зношування. Наприклад, на 23-й авіабазі у Мінську-Мазовецькому дислокуються 15 одиниць, які пройшли модернізацію у 2011-2014 роках.

На них встановили сучасні системи позиціонування, бортові комп'ютери для планування бойових операцій, проекційні дисплеї та багатофункціональні індикатори в кабіні пілота.

Інші 13 винищувачів знаходяться на 22-й авіабазі в Мальборку, вони були отримані в 1990-х від Чехії та Німеччини. Ці літаки не проходили суттєвої модернізації. Їхню бортову апаратуру привели до стандартів НАТО хіба що шляхом перемасштабування показників у радіонавігаційному устаткуванні, системах зв'язку та розпізнавання "свій-чужий". Відповідно, ці літаки експлуатувалися інтенсивніше. До такої міри, що їх планували зняти з озброєння ще у 2012 році, але цьому завадила закупівля меншої кількості американських F-16, ніж планувалося.

Імовірно, польські МіГ-29 у якісно кращий бік відрізняються від українських сучасними радарами, здатними виявити ціль за кілька десятків, а можливо й до сотні кілометрів. Також, швидше за все, на них інтегрували ракети західного зразка.

Зазначимо, що передача "німецьких" МіГ-29, ймовірно, вимагатиме дозволу на реекспорт від Німеччини. Таким чином, і вона може взяти участь у авіаційній коаліції.

Що відомо про МіГ-29

Це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним у СРСР та країнах Варшавського договору протягом 1980-х років, а також одним із найбільш широко використовуваних літаків у світі.

МіГ-29 досі перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема України. Після розпаду Радянського Союзу їй дісталося 245 одиниці, але нині через різні причини у строю перебувають лише кілька десятків. Вони задіялися в операціях на Донбасі і беруть активну участь у відбитті російської агресії з 24 лютого 2022 року. Відомо, що частково бойові втрати намагалися заповнити США передачею на запчастини певної кількості винищувачів Молдови.

Потенціал МіГ-29 дозволяє використовувати його як для виконання завдань протиповітряної оборони та повітряного бою, так і для завдання ударів по наземних цілях. Основне завдання полягає у забезпеченні переваги над противником у повітрі. Також літак може застосовуватись для розвідки.

Повітряні сили України мають у своєму розпорядженні МіГ-29 двох модифікацій:

МіГ-29 МУ1 - із збільшеною на 20% дальністю виявлення цілі - до 100 км у передній півсфері та до 45 км у задній. До нього йдуть удосконалені ракети із дальністю запуску до 95 км;

МіГ-29 МУ2 - розвиток вищезгаданої версії, яка пройшла ще вісім етапів модернізації. Це дозволило застосовувати ракети класу "земля-повітря" та керовані бомби. Літак також отримав модернізовану авіаоніку.

Винищувачі МіГ-29 озброєні авіаційною гарматою 30-мм калібру з боєзапасом 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет, а також 250- та 500-кілограмові авіабомби. Крім того, до складу озброєння входять міни та уламкові бомби.

Основні характеристики МіГ-29:

Екіпаж - 1 або 2 особи;

Максимальна швидкість - 2450 км/год на висоті 13 000 м;

Бойовий радіус - 700 км;

Дальність польоту - 1430 км;

Практична стеля - 18 км;

Маса порожнього літака - 10,9 т;

Максимальна злітна маса - 18,1 т.

Зазначимо, останнім часом по кілька разів на день оголошують масштабну повітряну тривогу. Це пов'язано із злетами російських Міг-31 з аеродромів у Білорусі. Порівнювати їх із МіГ-29 некоректно, оскільки це не багатоцільові винищувачі, а насамперед перехоплювачі.

Зокрема, МіГ-31 розвиває швидкість до 3400 км/год, а його практична стеля становить 20 000 м. За цими показниками він перевершує всі бойові літаки на озброєнні України. Але основна загроза полягає в іншому - МіГ-31К є основним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". На сьогодні українські засоби ППО не здатні її перехопити, тому під час зльоту тривога оголошується одразу по всій країні.

Як додаткові МіГ-29 допоможуть Україні

Готовність польських та словацьких сусідів передати Україні МіГ-29 говорить про те, що процес постачання бойової авіації зрушив із місця. На думку спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це логічне продовження зростаючої підтримки союзників.

"Те, що передають авіаційні комплекси, це хороша новина з тієї точки зору, що зсунуто з місця передачу бойової авіації. Так само як колись було зсунуто з місця передачу важких ракетних систем, а також передачу Україні танків", - зазначив він.

За його словами, така допомога збільшить можливості української авіації. Оскільки МіГ-29 і сьогодні виконують завдання з патрулювання, знищення крилатих ракет та дронів-камікадзе. Проте ефективність застосування цієї техніки оцінюється як висока.

У серпні 2022 року стало відомо, що США допомогли адаптувати швидкісні протирадіолокаційні ракети HARM під цей тип літаків. Завдяки їм українські пілоти можуть знищувати російські РЛС. У той же час, як підкреслює Ігнат, запуск таких ракет із винищувачів типу F-16 був би втричі-чотири ефективнішим.

У зв'язку з цим він сумнівається, що польські та словацькі МІГ-29 зможуть суттєво змінити ситуацію.

"Це збільшить і ресурсну, і ремонтну базу, тому що з одного літака можна знімати запчастини, ставити на інший і так далі. Це все потрібно, оскільки взяти деталі більше нема де. Але суттєво такий літак не змінить ситуацію. Нам потрібна західна техніка, ефективні винищувачі четвертого покоління, модернізовані", – додав він.