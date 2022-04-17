ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Не хотим раздражать Россию": Молдова отказалась продать Украине истребители МиГ-29

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 19:57
"Не хотим раздражать Россию": Молдова отказалась продать Украине истребители МиГ-29 Фото: Молдова отказалась продать Украине самолеты МиГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Украины в самом начале войны с Россией попросило Молдову продать истребители МиГ-29. Кишинев отказал, заявив, что "не хочет раздражать Россию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Европейская правда".

По данным издания, после распада СССР Молдове достались более 30 истребителей МиГ-29. Со временем большую часть боевых самолетов купили США, сорвав таким образом планы Ирана их приобрести.

На сегодняшний день в Молдове остались шесть МиГ-29. По официальной информации, самолеты находятся в исправном состоянии, но давно не поднимались в воздух. При этом молдавские власти несколько раз объявляли тендер на их продажу, но ни один из них не увенчался успехом.

Как сообщает издание, со ссылкой на собственные источники, в первые дни войны с Россией Украина обратилась к властям Молдовы с предложением купить эти "Миги". Однако Кишинев ответил отказом, объяснив свое решение "нежеланием раздражать Россию".

Напомним, Словакия может передать Украине истребители МиГ-29.

Отметим, ранее Минобороны США отклонило предложение Польши о передаче истребителей Миг-29 Украине.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Миг-29 Война России против Украины
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев