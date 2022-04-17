"Не хотим раздражать Россию": Молдова отказалась продать Украине истребители МиГ-29

Правительство Украины в самом начале войны с Россией попросило Молдову продать истребители МиГ-29. Кишинев отказал, заявив, что "не хочет раздражать Россию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Европейская правда" .

По данным издания, после распада СССР Молдове достались более 30 истребителей МиГ-29. Со временем большую часть боевых самолетов купили США, сорвав таким образом планы Ирана их приобрести.

На сегодняшний день в Молдове остались шесть МиГ-29. По официальной информации, самолеты находятся в исправном состоянии, но давно не поднимались в воздух. При этом молдавские власти несколько раз объявляли тендер на их продажу, но ни один из них не увенчался успехом.

Как сообщает издание, со ссылкой на собственные источники, в первые дни войны с Россией Украина обратилась к властям Молдовы с предложением купить эти "Миги". Однако Кишинев ответил отказом, объяснив свое решение "нежеланием раздражать Россию".