Ігнат про постачання винищувачів Україні: процес зрушив із місця

Готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 засвідчують, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця, проте Повітряним силам необхідні також більш сучасні літаки, такі як F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ .

"Те, що передають авіаційні комплекси, це гарна новина з тієї точки зору, що зрушено з місця передачу бойової авіації. Так само як колись було зрушено з місця передачу важких ракетних систем, а також передачу Україні танків", - сказав Ігнат.

За його словами, залежно від стану літаків вирішуватиметься питання про їх застосування.

"Будь-яка допомога саме цією технікою для нас, безумовно, хороші новини в плані того, що зможемо посилити свою боєздатність", - зазначив речник.

Він також не виключає, що частково літаки МіГ-29 можуть бути використані як запчастини для наявних машин, адже авіатехніка зношується внаслідок активних бойових дій.

Ігнат наголосив, що літаки МіГ-29 вироблялися ще у СРСР, тож вони морально та фізично застаріли. Вони не мають широкого спектра озброєння, яке б могло ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі.

"Цей літак використовує старе радянське озброєння. Нам потрібні західні літаки, такі як F-16, перш за все для того, щоб захистити наше небо від повітряного тероризму", - наголосив речник.

За його словами, сучасні літаки потрібні для того, аби далі відтіснити російську авіацію від кордонів, знищувати логістичні шляхи ворога на тимчасово окупованій території.