Ігнат про постачання винищувачів Україні: процес зрушив із місця
Готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 засвідчують, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця, проте Повітряним силам необхідні також більш сучасні літаки, такі як F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.
"Те, що передають авіаційні комплекси, це гарна новина з тієї точки зору, що зрушено з місця передачу бойової авіації. Так само як колись було зрушено з місця передачу важких ракетних систем, а також передачу Україні танків", - сказав Ігнат.
За його словами, залежно від стану літаків вирішуватиметься питання про їх застосування.
"Будь-яка допомога саме цією технікою для нас, безумовно, хороші новини в плані того, що зможемо посилити свою боєздатність", - зазначив речник.
Він також не виключає, що частково літаки МіГ-29 можуть бути використані як запчастини для наявних машин, адже авіатехніка зношується внаслідок активних бойових дій.
Ігнат наголосив, що літаки МіГ-29 вироблялися ще у СРСР, тож вони морально та фізично застаріли. Вони не мають широкого спектра озброєння, яке б могло ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі.
"Цей літак використовує старе радянське озброєння. Нам потрібні західні літаки, такі як F-16, перш за все для того, щоб захистити наше небо від повітряного тероризму", - наголосив речник.
За його словами, сучасні літаки потрібні для того, аби далі відтіснити російську авіацію від кордонів, знищувати логістичні шляхи ворога на тимчасово окупованій території.
Нагадаємо, Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.
До того ж, Словаччина має передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею. Варшава вже підтвердила такий крок.
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