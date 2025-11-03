ua en ru
Винищувачі НАТО проведуть польоти на низьких висотах у небі над Естонією

Естонія, Понеділок 03 листопада 2025 21:40
Винищувачі НАТО проведуть польоти на низьких висотах у небі над Естонією Фото: винищувачі НАТО проведуть польоти на низьких висотах у небі над Естонією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У повітряному просторі Естонії з 3 по 9 листопада відбуватимуться тренувальні польоти винищувачів країн НАТО, причому деякі з них - на малих висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як повідомляється, серія тренувальних польотів у повітряному просторі Естонії триватиме протягом тижня у проміжку з 10:00 по 22:00. По можливості винищувачі триматимуться подалі від населених пунктів Естонії.

Під час навчальних польотів можуть також виконуватися надзвукові польоти у координації зі службою управління цивільною авіацією Естонії та на спеціально передбачених для цього висотах.

Тренувальні польоти союзників проводяться відповідно до естонського законодавства.

Зазначається, що військово-повітряні сили країн НАТО охороняють повітряний простір країн Балтії з 2004 року. Винищувачі Альянсу розміщені на авіабазах Шауляй та Емарі в Литві та Естонії відповідно. Зараз в Емарі чергують винищувачі ВПС Італії.

Експеримент НАТО

Нагадаємо, з 27 жовтня по 7 листопада в латвійському місті Адажі, а також віртуально - в декількох країнах НАТО, проходить найбільший експеримент Альянсу з дослідження та випробування нових оборонних технологій.

Під час "Експерименту цифрового хребта" (DiBaX) в Латвії, включаючи прикордонну територію з Естонією, будуть проводитися заплановані польоти безпілотних літальних апаратів різних типів і розмірів.

Основна увага в експерименті буде приділена використанню безпілотних систем у складних операційних умовах, а також застосуванню штучного інтелекту для завдань з ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності.

