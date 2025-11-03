Истребители НАТО проведут полеты на низких высотах в небе над Эстонией
В воздушном пространстве Эстонии с 3 по 9 ноября будут проходить тренировочные полеты истребителей стран НАТО, причем некоторые из них - на малых высотах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Как сообщается, серия тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии продлится в течение недели в промежутке с 10:00 по 22:00. По возможности истребители будут держаться подальше от населенных пунктов Эстонии.
Во время учебных полетов могут также выполняться сверхзвуковые полеты в координации со службой управления гражданской авиацией Эстонии и на специально предусмотренных для этого высотах.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством.
Отмечается, что военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители Альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. Сейчас в Эмари дежурят истребители ВВС Италии.
Эксперимент НАТО
Напомним, с 27 октября по 7 ноября в латвийском городе Адажи, а также виртуально - в нескольких странах НАТО, проходит крупнейший эксперимент Альянса по исследованию и испытанию новых оборонных технологий.
Во время "Эксперимента цифрового хребта" (DiBaX) в Латвии, включая приграничную территорию с Эстонией, будут проводиться запланированные полеты беспилотных летательных аппаратов различных типов и размеров.
Основное внимание в эксперименте будет уделено использованию беспилотных систем в сложных операционных условиях, а также применению искусственного интеллекта для задач по идентификации целей и ситуационной осведомленности.