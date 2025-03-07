Винищувачі Mirage 2000 сьогодні збивали російські ракети Х-101: Ігнат показав фото

Під час відбиття ворожої атаки українські військові застосовували винищувальну авіацію. Зокрема й французькі Mirage 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Він розповів, що винищувачі Mirage-2000, надані Францією Україні, збивали крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року.

Обстріл України у ніч на 7 березня

Нагадаємо, що цієї ночі російські терористи вдались до чергової масованої атаки, застосувати проти України ракети й безпілотники. Загалом ворог запустив більш як 250 засобів повітряного нападу.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити більш як 30 ракет та 100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів.

За словами речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого, нічний обстріл, не є шляхом до миру. Наразі Україна очікує на реакцію з боку Сполучених Штатів Америки (США).

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що першим кроком до миру повинен бути примус Росії до припинення обстрілів енергетики України.

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