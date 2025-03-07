Истребители Mirage 2000 сегодня сбивали российские ракеты Х-101: Игнат показал фото

Во время отражения вражеской атаки украинские военные применяли истребительную авиацию. В том числе и французские Mirage 2000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Он рассказал, что истребители Mirage-2000, предоставленные Францией Украине, сбивали крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года.

Обстрел Украины в ночь на 7 марта

Напомним, что этой ночью российские террористы прибегли к очередной массированной атаке, применить против Украины ракеты и беспилотники. В общем враг запустил более 250 средств воздушного нападения.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить более 30 ракет и 100 ударных БпЛА типа Shahed и дронов других типов.

По словам представителя Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого, ночной обстрел, не является путем к миру. Сейчас Украина ожидает реакции со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что первым шагом к миру должно быть принуждение России к прекращению обстрелов энергетики Украины.

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