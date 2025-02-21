Винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії
Французькі винищувачі Rafale перехопили два літаки Російської Федерації (РФ) неподалік від узбережжя Латвії через недотримання міжнародних авіаційних правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Об'єднаного штабу Збройних сил Франції.
"Rafale піднявся в повітря для виявлення 2 літаків (Іл-78 та Іл-20М) біля узбережжя Латвії, які не відповідали міжнародним авіаційним правилам. Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО", - пише Об'єднаний штаб Збройних сил Франції.
Фото: винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії (x.com/FrenchForces)
Окремо додамо, що Іл-78 - це радянський і російський військово-транспортний літак-заправник, створений на базі Іл-76. Використовується для дозаправки в повітрі стратегічної та тактичної авіації. Він обладнаний трьома паливороздавальними агрегатами та додатковими паливними баками у вантажному відсіку.
Іл-20М - розвідувальний літак на базі Іл-18, оснащений спеціальним обладнанням для радіоелектронної розвідки, перехоплення сигналів і аерофотозйомки. Використовується для збору даних про військову активність, об'єкти інфраструктури та системи ППО противника.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині грудня 2024-го винищувачі Сполучених Штатів Америки (США) перехопили біля Аляски російські літаки Ту-95.
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