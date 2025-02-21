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Винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії

П'ятниця 21 лютого 2025 14:35
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Винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії Фото: винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії (x.com/FrenchForces)
Автор: Сергій Пишкін

Французькі винищувачі Rafale перехопили два літаки Російської Федерації (РФ) неподалік від узбережжя Латвії через недотримання міжнародних авіаційних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Об'єднаного штабу Збройних сил Франції.

"Rafale піднявся в повітря для виявлення 2 літаків (Іл-78 та Іл-20М) біля узбережжя Латвії, які не відповідали міжнародним авіаційним правилам. Франція залишається повністю відданою забезпеченню захисту повітряного простору НАТО", - пише Об'єднаний штаб Збройних сил Франції.

Фото: винищувачі Франції перехопили два літаки Росії біля узбережжя Латвії (x.com/FrenchForces)

Окремо додамо, що Іл-78 - це радянський і російський військово-транспортний літак-заправник, створений на базі Іл-76. Використовується для дозаправки в повітрі стратегічної та тактичної авіації. Він обладнаний трьома паливороздавальними агрегатами та додатковими паливними баками у вантажному відсіку.

Іл-20М - розвідувальний літак на базі Іл-18, оснащений спеціальним обладнанням для радіоелектронної розвідки, перехоплення сигналів і аерофотозйомки. Використовується для збору даних про військову активність, об'єкти інфраструктури та системи ППО противника.

    Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в середині грудня 2024-го винищувачі Сполучених Штатів Америки (США) перехопили біля Аляски російські літаки Ту-95.

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