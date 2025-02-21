Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Объединенного штаба Вооруженных сил Франции.

"Rafale поднялся в воздух для обнаружения 2 самолетов (Ил-78 и Ил-20М) у побережья Латвии, которые не соответствовали международным авиационным правилам. Франция остается полностью преданной обеспечению защиты воздушного пространства НАТО", - пишет Объединенный штаб Вооруженных сил Франции.

Фото: истребители Франции перехватили два самолета России у побережья Латвии (x.com/FrenchForces)

Отдельно добавим, что Ил-78 - это советский и российский военно-транспортный самолет-заправщик, созданный на базе Ил-76. Используется для дозаправки в воздухе стратегической и тактической авиации. Он оборудован тремя топливораздаточными агрегатами и дополнительными топливными баками в грузовом отсеке.

Ил-20М - разведывательный самолет на базе Ил-18, оснащенный специальным оборудованием для радиоэлектронной разведки, перехвата сигналов и аэрофотосъемки. Используется для сбора данных о военной активности, объектах инфраструктуры и системах ПВО противника.