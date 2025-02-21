Истребители Франции перехватили два самолета России у побережья Латвии
Французские истребители Rafale перехватили два самолета Российской Федерации (РФ) неподалеку от побережья Латвии из-за несоблюдения международных авиационных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Объединенного штаба Вооруженных сил Франции.
"Rafale поднялся в воздух для обнаружения 2 самолетов (Ил-78 и Ил-20М) у побережья Латвии, которые не соответствовали международным авиационным правилам. Франция остается полностью преданной обеспечению защиты воздушного пространства НАТО", - пишет Объединенный штаб Вооруженных сил Франции.
Фото: истребители Франции перехватили два самолета России у побережья Латвии (x.com/FrenchForces)
Отдельно добавим, что Ил-78 - это советский и российский военно-транспортный самолет-заправщик, созданный на базе Ил-76. Используется для дозаправки в воздухе стратегической и тактической авиации. Он оборудован тремя топливораздаточными агрегатами и дополнительными топливными баками в грузовом отсеке.
Ил-20М - разведывательный самолет на базе Ил-18, оснащенный специальным оборудованием для радиоэлектронной разведки, перехвата сигналов и аэрофотосъемки. Используется для сбора данных о военной активности, объектах инфраструктуры и системах ПВО противника.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине декабря 2024-го истребители Соединенных Штатов Америки (США) перехватили возле Аляски российские самолеты Ту-95.
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