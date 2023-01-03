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Вінгер "Бостона" з дублем у Зимовій класиці став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Бостон, Вівторок 03 січня 2023 13:13
Вінгер "Бостона" з дублем у Зимовій класиці став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Лінус Ульмарк і Джейк Дебраск святкують перемогу "Брюїнз" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Дві закинуті у ворота "Піттсбург Пінгвінз" шайби в Зимовій класиці Національної хокейнї ліги дозволили крайньому нападнику "Бостон Брюїнз" Джейку Дебраску очолити трійку найкращих хокеїстів ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний канадець забезпечив господарям перемогу на бейсбольній арені "Фенвей Парк". Обидві шайби вінгер закинув у третьому періоді, коли "Брюїнз" мінімально поступалися.

Спершу Маршан із правої зони вкидання прокинув вперед на Дебраска, а той обіграв голкіпера "Піттсбурга" в ближньому бою. А за майже три хвилини до сирени крайній нападник проштовхнув шайбу за лінію після прориву Холла. Отже, "Бостон" здобув третю перемогу в Зимовій класиці при одній поразці.

Поєдинок у Массачусетсі став 14-м в історії традиції ліги. Цьогорічний матч на відкритому повітрі відвідали понад 39 тисяч уболівальників. У 2024 році Зимова класика навідається до Сіетла, де місцеві "Кракен" протистоятимуть "Вегас Голден Найтс".

До топ-3 зірок вечора потрапили форвард збірної Канади U-20 Коннор Бедард і воротар "Бостона" Лінус Ульмарк. Юніор закинув дві шайби та додав асист у чвертьфінальному матчі ЧС-2023 проти Словаччини U-20 (4:3 ОТ). Натомість голкіпер оформив 26 сейвів проти "Пінгвінз".

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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