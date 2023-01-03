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Вингер "Бостона" с дублем в Зимней классике стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Бостон, Вторник 03 января 2023 13:13
Вингер "Бостона" с дублем в Зимней классике стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Линус Ульмарк и Джейк Дебраск празднуют победу "Брюинз" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Две заброшенные в ворота "Питтсбург Пингвинз" шайбы в Зимней классике Национальной хоккейной лиги позволили крайнему нападающему "Бостон Брюинз" Джейку Дебраску возглавить тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний канадец обеспечил хозяевам победу на бейсбольной арене "Фенуэй Парк". Обе шайбы вингер забросил в третьем периоде, когда "Брюинз" минимально уступали.

Сначала Маршан из правой зоны вбрасывания пробросил вперед на Дебраска, а тот обыграл голкипера "Питтсбурга" в ближнем бою. А за три минуты до сирены крайний нападающий протолкнул шайбу за линию после прорыва Холла. Итак, "Бостон" одержал третью победу в Зимней классике при одном поражении.

Поединок в Массачусетсе стал 14-м в истории традиции лиги. Матч этого года на открытом воздухе посетили свыше 39 тысяч болельщиков. В 2024 году Зимняя классика поедет в Сиэтл, где местные "Кракен" будут противостоять "Вегас Голден Найтс".

В топ-3 звезд вечера попали форвард сборной Канады U-20 Коннор Бедард и вратарь "Бостона" Линус Ульмарк. Юниор забросил две шайбы и добавил ассист в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 против Словакии U-20 (4:3 ОТ). Голкипер же оформил 26 сэйвов против "Пингвинз".

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Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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