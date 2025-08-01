Винесення чесних древ Хреста Господнього та Маковія: яке свято 1 серпня, у кого день ангела та що робити не можна

Історія свята

Свято встановлено на згадку про давню традицію, що виникла у Візантії. У Константинополі, через часті епідемії, зі скарбниці імператорського палацу виносили частину Животворчого Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Цю святиню носили вулицями міста, освячуючи воду та благословляючи народ, щоб зупинити поширення хвороб.

З часом ця традиція поширилася, і 1 серпня було встановлено офіційне святкування Винесення чесних древ Хреста Господнього. Народна назва свята - Маковія, пов'язана з пам'яттю семи святих мучеників Макавеїв, а Медовий Спас - з освяченням меду нового врожаю, що символізує Божу благодать та щедрість природи.

Що не можна робити 1 серпня: головні заборони

Цей день є початком Успенського посту, тому наші предки дотримувалися суворих правил, щоб не накликати на себе біду.

Займатися важкою фізичною працею. Усі хатні та городні клопоти краще відкласти, оскільки це вважається гріхом. Винятком є робота бджолярів зі збору меду.

Сваритися, лихословити та бажати зла. День потрібно провести у мирі та злагоді. Вважається, що будь-який негатив, висловлений цього дня, обов'язково повернеться до того, хто його посіяв.

Відмовляти в допомозі нужденним. Це велике свято милосердя. Якщо до вас звернулися по допомогу, особливо бідні, не варто відмовляти.

Вживати скоромну їжу. Оскільки починається Успенський піст, під забороною м'ясо, яйця та молочні продукти. На святковому столі мають бути пісні страви.

Купатися у водоймах. За народним повір'ям, після Маковія вода у річках та озерах починає остигати, і купатися в ній вже не рекомендується.

Традиції свята

Освячення меду, маку та води. Головна традиція - освячення дарів природи в церкві. За повір'ям, освячений мед має особливі цілющі властивості, а мак, доданий у страви, приносить достаток.

Букет "маковійчик". До церкви несуть букети з макових головок, польових квітів та трав (чорнобривців, волошок, материнки). Такий букет стає оберегом для дому на весь рік.

Прикмети на Маковія

Птахи відлітають у вирій. Прикмета каже, що з Маковія ластівки та стрижі починають відлітати у теплі краї, що віщує наближення осені.

Дощ на Маковія. Якщо сьогодні йде дощ, то наступний рік буде щедрим на врожай.

Яка погода на Маковія, такий і жовтень. Народні прикмети пов'язують погоду цього дня з погодою через два місяці.

Якщо на Винесення Хреста день сухий і сонячний - серпень буде ясним і врожайним.

Іде дощ - осінь буде ранньою та вологою.

Сонце в серпанку - буде тривала спека.

Багато бджіл над квітами - мед буде густий і солодкий.

Почався сильний вітер - чекай сніжної зими.

Освячена сьогодні вода вважається цілющою - нею окроплюють дім, город, худобу.

У кого День ангела сьогодні

1 серпня вітання з іменинами приймають: Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія.

За гороскопом, люди, які народилися 1 серпня, належать до знаку Лева.

Які ще свята сьогодні, 1 серпня

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

День інкасатора в Україні. Це професійне свято, присвячене працівникам інкасаційних служб, які займаються перевезенням та зберіганням цінностей.

Всесвітній день боротьби з раком легень. Цей день має на меті привернути увагу до проблеми раку легень та поширення інформації про профілактику та ранню діагностику.

Міжнародний день клоуна. Неофіційне, але популярне свято, присвячене артистам цирку, які приносять радість людям.

День подруги. Неофіційне свято, яке відзначають, щоб висловити вдячність за дружбу та підтримку.

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