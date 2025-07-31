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Що не можна робити на Маковія: головні заборони і традиції святого дня

Четвер 31 липня 2025 21:00
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Що не можна робити на Маковія: головні заборони і традиції святого дня Найголовніші традиції та найсуворіші заборони на Маковія у 2025 році (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Маковія, відоме також як Перший Спас або Медовий Спас, - одне з важливих православних свят, яке має глибокі релігійні та народні корені. У 2025 році, відповідно до нового церковного календаря, свято припадає на 1 серпня. Цей день поєднує вшанування пам'яті святих мучеників Макавеїв та початок Успенського посту, а тому має особливі традиції та суворі заборони.

Що категорично не можна робити на Маковія та яких традицій потрібно дотримуватися в це свято, розповідає РБК-Україна.

Історія та суть свята

Релігійна основа свята - це вшанування семи святих мучеників Макавеїв, їхньої матері Соломонії та їхнього вчителя Єлеазара, які у II столітті до нашої ери прийняли мученицьку смерть за віру в Бога.

В народній традиції свято отримало назву Маковія, а також Медовий Спас - на честь освячення меду нового врожаю. Саме з цього дня пасічники починали збір меду, а господині - готувати святкові страви з маком.

Що потрібно робити на Маковія: головні традиції

Освячення дарів природи

Головна традиція цього дня - нести до церкви на освячення мед, мак та воду. Мед символізує Божу благодать, здоров'я та достаток, а мак - родючість та захист від злих сил.

Створення "маковійчика"

З давніх-давен існував звичай створювати святковий букет, так званий "маковійчик". До нього входили макові голівки, польові квіти (чорнобривці, волошки), лікарські трави (м'ята, чебрець, материнка). Освячений букет вважався оберегом, його зберігали вдома за іконами або вішали над вхідними дверима.

Початок Успенського посту

З 1 серпня починається двотижневий Успенський піст. Тому святковий стіл має бути пісним. Традиційно готують страви з маком і медом: шулики, медовики, вареники.

Допомога ближнім

Цього дня було заведено допомагати нужденним, сиротам, роздавати милостиню. Вважалося, що щедрість на Маковія принесе благословення на весь рік.

Найсуворіші заборони на Маковія

Важка фізична праця. На Маковія, як і на будь-яке велике церковне свято, не можна займатися важкою фізичною працею.

Усі хатні та городні клопоти краще завершити напередодні або відкласти на потім. Винятком є бджолярі, яким дозволяється збирати мед.

Сварки та лихослів'я. Цей день має бути проведений у мирі та злагоді. Не можна сваритися, лаятися, кричати та бажати комусь зла, оскільки негативна енергія, за повір'ями, обов'язково повернеться.

Гучні розваги та святкування. Оскільки свято є початком Успенського посту, варто утриматися від гучних вечірок, надмірного вживання алкоголю та галасу. День краще провести в спокої, роздумах та молитві.

Відмовляти в допомозі. Якщо до вас звернулися по допомогу, особливо нужденні, відмовляти не варто. Вважається, що відмова може принести невдачу.

Заборонені продукти для освячення. До церкви не можна нести скоромну їжу (м'ясо, молоко, яйця), а також алкоголь, гроші, прикраси чи інші матеріальні цінності. На освячення приносять лише плоди землі, мед та воду.

Купання у водоймах. За народними повір'ями, після Маковія вода у річках та озерах стає холоднішою, і купатися в ній вже небезпечно.

Дотримання цих традицій та заборон допоможе провести свято у гармонії та отримати благословення на цілий рік.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Народний календар українців, сайт ПЦУ, "Традиції та обряди українців"

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