Вынесение честных древ Креста Господня и Маковея: какой праздник 1 августа, у кого день ангела и что делать нельзя

Сегодня, 1 августа, православные верующие по новоюлианскому календарю отмечают великий праздник - Вынесение честных древ животворящего Креста Господня. Этот день также известен в народе как Маковея или Медовый Спас. Праздник знаменует начало Успенского поста, а также имеет свои особые традиции, приметы и строгие запреты.
РБК-Украина рассказывает, какой праздник 1 августа, у кого день ангела, какие существуют традиции и приметы этого дня и что делать нельзя.
Праздник установлен в память о древней традиции, возникшей в Византии. В Константинополе, из-за частых эпидемий, из сокровищницы императорского дворца выносили часть Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. Эту святыню носили по улицам города, освящая воду и благословляя народ, чтобы остановить распространение болезней.
Со временем эта традиция распространилась, и 1 августа было установлено официальное празднование Вынесения честных древ Креста Господня. Народное название праздника - Маковея, связано с памятью семи святых мучеников Макавеев, а Медовый Спас - с освящением меда нового урожая, символизирующего Божью благодать и щедрость природы.
Этот день является началом Успенского поста, поэтому наши предки придерживались строгих правил, чтобы не навлечь на себя беду.
Заниматься тяжелым физическим трудом. Все домашние и огородные хлопоты лучше отложить, поскольку это считается грехом. Исключением является работа пчеловодов по сбору меда.
Ссориться, сквернословить и желать зла. День нужно провести в мире и согласии. Считается, что любой негатив, высказанный в этот день, обязательно вернется к тому, кто его посеял.
Отказывать в помощи нуждающимся. Это великий праздник милосердия. Если к вам обратились за помощью, особенно бедные, не стоит отказывать.
Употреблять скоромную пищу. Поскольку начинается Успенский пост, под запретом мясо, яйца и молочные продукты. На праздничном столе должны быть постные блюда.
Купаться в водоемах. По народному поверью, после Маковея вода в реках и озерах начинает остывать, и купаться в ней уже не рекомендуется.
Освящение меда, мака и воды. Главная традиция - освящение даров природы в церкви. По поверью, освященный мед обладает особыми целебными свойствами, а мак, добавленный в блюда, приносит достаток.
Букет "маковейчик". В церковь несут букеты из маковых головок, полевых цветов и трав (бархатцев, васильков, душицы). Такой букет становится оберегом для дома на весь год.
1 августа поздравления с именинами принимают: Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София.
По гороскопу, люди, которые родились 1 августа, принадлежат к знаку Льва.
Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
День инкассатора в Украине. Это профессиональный праздник, посвященный работникам инкассационных служб, которые занимаются перевозкой и хранением ценностей.
Всемирный день борьбы с раком легких. Этот день имеет целью привлечь внимание к проблеме рака легких и распространение информации о профилактике и ранней диагностике.
Международный день клоуна. Неофициальный, но популярный праздник, посвященный артистам цирка, которые приносят радость людям.
День подруги. Неофициальный праздник, который отмечают, чтобы выразить благодарность за дружбу и поддержку.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.