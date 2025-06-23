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Він, вона і мама. Як не збожеволіти, якщо довелося перевезти до себе тещу або свекруху

Понеділок 23 червня 2025 20:15
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Він, вона і мама. Як не збожеволіти, якщо довелося перевезти до себе тещу або свекруху Які правила допоможуть вам вижити з свекрухою або тещею (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Свекруха або теща під вашим дахом - це може стати дуже важким випробуванням. Особливо, якщо це не короткий візит, а довгострокове спільне проживання. Але під час війни буває й гірше. То ж як зберегти мир у сім'ї, не втратити стосунки та не підірвати усім психіку?

Як ужитися, якщо довелося забрати до себе жити свекруху або тещу або вам переїхати до батьків, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому жити з батьками завжди складно?

Навіть, якщо ви поважаєте та любите одного, один дах та спільна кухня рано чи пізно виявляють розбіжності.

У когось інші уявлення про сніданки, у когось - про гігієну або прибирання в кімнатах, а ще можуть бути різні погляди на виховання дитини та кота, миття чашок та покупок у супермаркеті.

Побутові дрібниці перетворюються на заміновані поля. Як правильно мити чашки. Чи можна гріти гречку тричі. Чи доречно ходити в халаті у неділю до обіду. І ви вже відчуваєте себе не у власному домі, а у багатосерійній драмі з натяком на трилер.

"Три людини на кухні - ще не біда. Але три дорослі характери під одним дахом - уже сценарій для психологічного трилера з елементами мелодрами. Коли батьки переїжджають жити до пари (чи навпаки - пара до батьків), це не просто про "зручніше/дешевше/так склались обставини". Це - іспит, який просто потрібно скласти", - каже експерт.

Як жити з батьками й не збожеволіти

Він назвав моменти, які важливо врахувати, щоб не втратити нерви, стосунки та домашнього кота.

Усі дорослі

Ніхто нікому нічим не зобов'язаний - окрім базової поваги. Це не "вас пустили пожити", і не "всі мають слухати найстаршу". Це про партнерство й домовленості, а не про ієрархію.

"Якщо мама з вами надовго, то не забувайте залишатися парою. Ви маєте право дивитися фільми тільки вдвох, вечеряти без неї, пити каву у тиші. Має залишатися простір для вашого "ми", яке мама не має порушувати", - радить експерт.

Встановіть межі - і дотримуйтеся їх

Так, навіть якщо мама "тільки запитала, коли ви вже народите" або "просто переставила всі каструлі на свої місця". Не мовчіть і не накопичуйте - обговорюйте. Тихо, ввічливо, але чітко.

У кожного має бути свій простір

Окрема кімната - це не розкіш, а психологічна необхідність. Навіть якщо це кімната розміром із шафу. Власний кут - це про повагу до кордонів і особистості.

"Власна кімната має бути не тільки у вас, а й у вашої мами. Кожен повинен мати місце, де може побути на самоті, почитати, подивитися рілси чи фільм. І ви маєте виконувати ті ж самі правила, як ваша мама", - каже Віталій Курсік.

Не грайте у "мій" і "твій" табір

Те, що це його мама/її мама - не робить партнера автоматично винним або зобов'язаним бути на чийомусь боці. У парі - ви команда. І завдання команди - не розбирати, хто винен, а як жити далі з мінімумом втрат.

Жартуйте

Гумор - найкращий засіб проти "пасивної агресії", "за наших часів усе було інакше" та "мені тут нічого не треба, я зараз піду". Тільки без глузування - із теплом і самоіронією.

Не чекайте, що все заспокоїться "само"

Ні, мама не звикне, і ви теж не зможете перетерпіти. Найгірше - чекати, що все якось само вляжеться. Поки ви звикнете один до одного, психічна система почне давати збій. Тому єдина гарантія вашого спокою - завчасно встановлені правила.

"У мами було свої 40-50 років, щоб сформуватися. Вона вже не зміниться - і це не ваша задача. Просто прийміть, що вона щось в домі буде робити по-своєму. Погоджуватися ви не зобов'язані, але не влаштовуйте через це розбір польотів", - радить коуч.

Що варто проговорити з батьками

  • Графік побуту - хто коли готує, миє, прибирає
  • Кордони (особисті кімнати, ванна, тиша після 22:00)
  • Гроші (витрати, покупки, комуналка)
  • Виховання дітей

Маленька порада: рідна дитина має пояснювати рідним батькам, отже якщо це ваша мама - то ви говорите з нею, якщо партнера - то він.

Чи можна жити разом із батьками в мирі?

Так. Але тільки якщо всі троє (а іноді й більше) дорослих людей на це справді згодні. Не формально - а внутрішньо.

"І головне - пам’ятати, що любов до мами не скасовує любов до партнера. А ще - що хороші стосунки можна побудувати майже з будь-ким. Але точно не на образах, замовчуваннях і каструлях, які знову не там стоять", - резюмує Віталій Курсік.

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