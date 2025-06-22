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Він зник після одного-двох побачень? Топ причин, які не мають нічого спільного з вами

Неділя 22 червня 2025 20:36
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Він зник після одного-двох побачень? Топ причин, які не мають нічого спільного з вами Чому чоловіки зникають після одного-двох побачень (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Все було чудово: спілкувались, сміялись, побачення пройшло ідеально… А потім він просто зник. Без пояснень, без повідомлень, як примара. Ні, річ не у тому, що ви "занадто" щось: відверта, тиха, ініціативна або стримана. І точно не в тому, що ви не сподобались.

РБК-Україна разом з лайф коучем Віталієм Курсіком розбирає причини, чому чоловіки мовчки зникають після одного-двох побачень. І чому це говорить саме про нього, а не про вас.

Усе йде добре. Вогники, келих вина, розмови без незручних пауз. Він проводить вас додому, пише "спокійної ночі" - і… тиша. Ні "привіт", ні "запрошую на каву", навіть меми не шле. Ви оновлюєте сторінку, гортаєте переписку, переглядаєте історії - живий. Але для вас зник.

"Магія одного побачення? Ні. Ghosting, як він є. Без пояснень, без слів. Просто зник. І залишив по собі купу запитань. І ні, він зник не тому, що з вами щось не так. І не тому, що ви занадто для нього хороші. Найчастіше причина дуже банальна", - каже експерт.

Він назвав причини, чому чоловіки так роблять:

Тому що міг

"Так, звучить банально. Але у світі, де все можна "перегорнути свайпом", зникнення - спосіб уникнути дискомфорту. Простіше зникнути, ніж пояснювати, що "не зайшло", - пояснює коуч.

Бо побачення - це ще не стосунки

Інколи людина ще сама не розуміє, чого хоче. Пробує - і ніби щось не те. Не завжди хтось винен.

"Для багатьох чоловіків одне побачення - це просто спроба. Такий собі тест-драйв, примірка взуття у магазині. Підійшло або не підійшло, клацнуло щось всередині або ні. Була хімія або її не було. І часом вони тестують не вас, а себе", - каже Віталій Курсік.

Страх близькості

Є ті, хто захоплюється, але щойно з'являється шанс на емоційну глибину - включається тривога. І втеча.

"Бо ви дійсно сподобалися. І так, що він думками вже починає будувати з вами глибші стосунки та малювати картинки, коли щось піде у вас не так. Це як приклад. Або він нещодавно закінчив стосунки й нові серйозні поки ще не хоче, але й сидіти вдома теж нудно", - пояснює фахівець.

Іноді - просто неввічливість

Ну так, не всі мають емпатію чи повагу. І не всі вміють говорити "вибач, але ні". І це говорить про його емоційну незрілість, бо доросла людина скаже чесно: "Вибач, ти прекрасна, але не моє. Бажаю тобі всього найкращого". Емоційно незрілим легше зникнути, ніж щось пояснювати.

"Часом ми просто не підходимо одне одному. Хтось іде перший. І добре, що швидко. У світі є мільйони людей, які вам не підходять. І це нормально. Хтось вважає вас занадто розумною або незалежною, комусь не подобається, що ви не смієтеся з його жартів, а часом людина одразу бачить, що у вас різні погляди на життя". І це не ваша помилка. Просто ви не для нього", - каже експерт.

Що робити у таких ситуаціях?

  • Не приймати на власний рахунок
  • Не вкладатися емоційно одразу
  • Не пишіть йому повідомлення на кшталт: "ми ж добре провели час? Де ти?" або "з тобою все гаразд?"
  • Сфокусуйтеся на собі та своєму "я себе ціную"
  • Будьте з друзями, в хобі, гуляйте та насолоджуйтеся життям
  • Не витрачайте свій час, свої думки та почуття на того, хто обрав не тебе

"Зникнення після побачення - не показник вашої цінності, запам'ятайте. Це показник рівня готовності іншої людини до зрілої взаємодії. А ваш рівень - точно не про таких втікачів. Вам потрібен дорослий", - резюмує Віталій Курсік.

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