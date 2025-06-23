ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Он, она и мама. Как не сойти с ума, если пришлось перевезти к себе тещу или свекровь

Понедельник 23 июня 2025 20:15
UA EN RU
Он, она и мама. Как не сойти с ума, если пришлось перевезти к себе тещу или свекровь Какие правила помогут вам выжить со свекровью или тещей (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Свекровь или теща под вашей крышей - это может стать очень тяжелым испытанием. Особенно, если это не короткий визит, а долгосрочное совместное проживание. Но во время войны бывает и хуже. Так как же сохранить мир в семье, не потерять отношения и не подорвать всем психику?

Как ужиться, если пришлось забрать к себе жить свекровь или тещу или вам переехать к родителям, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему жить с родителями всегда сложно?

Даже если вы уважаете и любите друг друга, одна крыша и общая кухня рано или поздно обнаруживают разногласия.

У кого-то другие представления о завтраках, у кого-то - о гигиене или уборке в комнатах, а еще могут быть разные взгляды на воспитание ребенка и кота, мытье чашек и покупок в супермаркете.

Бытовые мелочи превращаются в заминированные поля. Как правильно мыть чашки. Можно ли греть гречку трижды. Уместно ли ходить в халате в воскресенье до обеда. И вы уже чувствуете себя не в собственном доме, а в многосерийной драме с намеком на триллер.

"Три человека на кухне - еще не беда. Но три взрослых характера под одной крышей - уже сценарий для психологического триллера с элементами мелодрамы. Когда родители переезжают жить к паре (или наоборот - пара к родителям), это не просто про "удобнее/дешевле/так сложились обстоятельства". Это - экзамен, который просто нужно сдать", - говорит эксперт.

Как жить с родителями и не сойти с ума

Он назвал моменты, которые важно учесть, чтобы не потерять нервы, отношения и домашнего кота.

Все взрослые

Никто никому ничем не обязан - кроме базового уважения. Это не "вас пустили пожить", и не "все должны слушать самую старшую". Это о партнерстве и договоренностях, а не об иерархии.

"Если мама с вами надолго, то не забывайте оставаться парой. Вы имеете право смотреть фильмы только вдвоем, ужинать без нее, пить кофе в тишине. Должно оставаться пространство для вашего "мы", которое мама не должна нарушать", - советует эксперт.

Установите границы - и придерживайтесь их

Да, даже если мама "только спросила, когда вы уже родите" или "просто переставила все кастрюли на свои места". Не молчите и не копите - обсуждайте. Тихо, вежливо, но четко.

У каждого должно быть свое пространство

Отдельная комната - это не роскошь, а психологическая необходимость. Даже если это комната размером со шкаф. Собственный угол - это об уважении к границам и личности.

"Собственная комната должна быть не только у вас, но и у вашей мамы. Каждый должен иметь место, где может побыть в одиночестве, почитать, посмотреть рилсы или фильм. И вы должны выполнять те же правила, как ваша мама", - говорит Виталий Курсик.

Не играйте в "мой" и "твой" лагерь

То, что это его мама/её мама - не делает партнёра автоматически виновным или обязанным быть на чьей-то стороне. В паре - вы команда. И задача команды - не разбирать, кто виноват, а как жить дальше с минимумом потерь.

Шутите

Юмор - лучшее средство против "пассивной агрессии", "в наше время всё было иначе" и "мне здесь ничего не надо, я сейчас уйду". Только без насмешек - с теплом и самоиронией.

Не ждите, что все успокоится "само"

Нет, мама не привыкнет, и вы тоже не сможете перетерпеть. Хуже всего - ждать, что все как-то само уляжется. Пока вы привыкнете друг к другу, психическая система начнет давать сбой. Поэтому единственная гарантия вашего спокойствия - заблаговременно установленные правила.

"У мамы было свои 40-50 лет, чтобы сформироваться. Она уже не изменится - и это не ваша задача. Просто примите, что она что-то в доме будет делать по-своему. Соглашаться вы не обязаны, но не устраивайте из-за этого разбор полетов", - советует коуч.

Что стоит проговорить с родителями

  • График быта - кто когда готовит, моет, убирает
  • Границы (личные комнаты, ванная, тишина после 22:00)
  • Деньги (расходы, покупки, коммуналка)
  • Воспитание детей

Маленький совет: родной ребенок должен объяснять родным родителям, так что если это ваша мама - то вы говорите с ней, если партнера - то он.

Можно ли жить вместе с родителями в мире?

Да. Но только если все трое (а иногда и больше) взрослых людей на это действительно согласны. Не формально - а внутренне.

"И главное - помнить, что любовь к маме не отменяет любовь к партнеру. А еще - что хорошие отношения можно построить почти с кем угодно. Но точно не на обидах, умолчаниях и кастрюлях, которые опять не там стоят", - резюмирует Виталий Курсик.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения
Новости
Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты
Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине