"Він цього не зробить". Трамп заборонив Ізраїлю бити по нафтових об'єктах Ірану

21:55 19.03.2026 Чт
2 хв
Президент США переконаний, що Нетаньягу виконає його вказівку
aimg Валерій Ульяненко
"Він цього не зробить". Трамп заборонив Ізраїлю бити по нафтових об'єктах Ірану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу припинити удари по нафтогазових об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: США та Ізраїль мають різні цілі: глава американської розвідки зробила заяву щодо Ірану

"Я йому сказав: не роби цього. І він цього не зробить", - наголосив Трамп.

До цього президент США заявляв, що Вашингтон "нічого не знав" про удар Ізраїлю по іранських об’єктах на газовому родовищі "Південний Парс".

Проте CNN з посиланням на ізраїльське джерело, обізнане з обставинами удару, пише, що Ізраїль здійснив його у координації зі США. Джерело у США також повідомило видання, що Вашингтон був "поінформований" про атаку.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати свою військову компанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Наразі ще "тисячі" цілей залишаються невиконаними.

У ЦАХАЛ наголосили, що Ізраїль "працює не за секундоміром або розкладом, а для досягнення своїх цілей, які полягають у тому, щоб "серйозно послабити іранський режим".

Зазначимо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Вашингтон і Тель-Авів переслідують різні цілі у війні проти Ірану. Вона зазначила, що Ізраїль зосереджується на нейтралізації іранського керівництва, а Вашингтон - військової інфраструктури.

Крім того, нещодавно Трамп заявив, що у війні проти Ірану США фактично перемогли, а бойові дії "скінчилися у першу ж годину" після нищівних ударів. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, коли саме операція буде завершена офіційно.

Пізніше американський лідер уточнив, що попри "нищівну поразку" Тегерана, він не готовий оголосити остаточну перемогу. Трамп підкреслив, що Ірану можуть знадобитися роки на відновлення, тому наразі немає жодних причин припиняти тиск.

Також Трамп зазначив, що США ще не готові повністю вийти з операції в Ірані. Проте, за прогнозами президента, це має статися вже у найближчому майбутньому.

Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО