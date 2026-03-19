"Він цього не зробить". Трамп заборонив Ізраїлю бити по нафтових об'єктах Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я йому сказав: не роби цього. І він цього не зробить", - наголосив Трамп.

До цього президент США заявляв, що Вашингтон "нічого не знав" про удар Ізраїлю по іранських об’єктах на газовому родовищі "Південний Парс".

Проте CNN з посиланням на ізраїльське джерело, обізнане з обставинами удару, пише, що Ізраїль здійснив його у координації зі США. Джерело у США також повідомило видання, що Вашингтон був "поінформований" про атаку.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю планує продовжувати свою військову компанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Наразі ще "тисячі" цілей залишаються невиконаними.

У ЦАХАЛ наголосили, що Ізраїль "працює не за секундоміром або розкладом, а для досягнення своїх цілей, які полягають у тому, щоб "серйозно послабити іранський режим".

Зазначимо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що Вашингтон і Тель-Авів переслідують різні цілі у війні проти Ірану. Вона зазначила, що Ізраїль зосереджується на нейтралізації іранського керівництва, а Вашингтон - військової інфраструктури.

Крім того, нещодавно Трамп заявив, що у війні проти Ірану США фактично перемогли, а бойові дії "скінчилися у першу ж годину" після нищівних ударів. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, коли саме операція буде завершена офіційно.