ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як зрозуміти чоловіка ще на першому побаченні: ось, які питання йому потрібно поставити

Неділя 03 серпня 2025 20:20
UA EN RU
Як зрозуміти чоловіка ще на першому побаченні: ось, які питання йому потрібно поставити Які питання має поставити жінка на побаченні, щоб не витрачати час даремно (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Розмова про улюблену каву, фільми та подорожі на першому побаченні - приємна, але недостатня. Іноді після зустрічі залишаються лише приємні емоції, а головне - розуміння, з ким ти маєш справу, залишається поза увагою. Щоб уникнути цього, варто додати трохи усвідомленості в перші дні знайомства.

Про що потрібно запитати у чоловіка на першому побаченні та чому це має значення, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Що потрібно питати на першому побаченні

Ви поговорили про каву, улюблений фільм, про те, де відпочивали минулого року. І лише вдома зрозуміли, що нічого важливого про нового знайомого не дізналися.

"Перші зустрічі - чудова нагода не лише "вловити хімію", а й перевірити, чи підходить вам ця людина", - нагадує експерт.

"Що для тебе важливо у стосунках?" - дасть уявлення, чи шукає чоловік глибокий зв'язок, чи просто легку розвагу.

"Які в тебе життєві цілі?" - щоб не виявилося, що ви мрієте про будинок і дітей, а він - про вільне життя без зобов'язань.

"Які твої найбільші цінності?" - родина, свобода, розвиток, гроші. Саме це ключ до розуміння мотивації людини.

"Який був найважчий період у твоєму житті?" - питання про труднощі мають значення. Це про емоційну зрілість, здатність справлятися з кризами.

"Як ти проводиш вільний час?" - індикатор побутової сумісності, який легко "зчитати" вже з першої зустрічі.

Чому це важливо

Питання - це спосіб визначити особисті межі, бажання та безпеку в потенційних стосунках. Усвідомленість на етапі знайомства - це турбота про себе і запобігання розчаруванням у майбутньому.

"Не соромся ставити питання. Якщо чоловік нервує чи ухиляється від прямої розмови - це також сигнал. Адже готовність до відвертості - основа довіри. Будувати стосунки з людиною, яка зовсім не твоя - довго, боляче і даремно. Тому варто дізнатися, чи дивитеся ви в один бік, ще на перших побаченнях", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може це зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Побачення Стосунки
Новини
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському