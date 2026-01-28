"Він не в собі": Фіцо стривожений станом Трампа після зустрічі з ним, - Politico

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сказав лідерам ЄС в Давосі, що був "стурбований" психічним станом американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Відразу п'ять джерел серед дипломатів ЄС розповіли, що Фіцо, один з небагатьох союзників Трампа у Європі, дійсно був дуже стурбований під час розмови з лідерами кількох країн ЄС в Давосі.

У Давосі Фіцо розповідав про свій візит до маєтку Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня. Під час неформальної зустрічі словацький прем'єр назвав поведінку президента США "небезпечною" та додав, що американський лідер, схоже, "не в собі".

Щобільше, далі словацький прем'єр взагалі не обирав слів та кілька разів назвав президента США "божевільним". Що саме сказав Трамп Фіцо, що це викликало таку реакцію з його боку - досі залишається невідомим.

Самі джерела не були присутніми на зустрічі, але повідомили, що почули про заяви Фіцо від європейських лідерів, які спілкувалися з прем'єром Словаччини. За словами одного з дипломатів, сам Фіцо "виглядав дуже травмованим" тим, що сталося на зустрічі з Трампом.

В Білому домі традиційно заявили, що інформація ЗМІ, мовляв, "фейкова" та нібито грунтується на "спробах привернути увагу" з боку європейців. Обгрунтувати свою заяву у Трампа не змогли.

"Це абсолютно повна фейкова інформація від анонімних європейських дипломатів, які намагаються привернути до себе увагу. Зустріч в Мар-а-Лаго була позитивною і продуктивною", - заявила прессекретар Білого дому Анна Келлі.

При цьому ще одне джерело видання, чиновник адміністрації Трампа, що був присутній на зустрічі, сказав, що дійсно не розуміє причин таких публікацій. За його словами, під час зустрічі не було жодних незручних моментів, або недоречних обмінів репліками - вона була "приємною, звичайною і включала в себе кілька невимушених обмінів репліками".