Фіцо похвалився запрошенням до США від Трампа

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що отримав офіційне запрошення від президента США Дональда Трампа відвідати Сполучені Штати та провести з ним особисту зустріч.

За його словами, запрошення стало результатом "суверенної зовнішньої політики" Словаччини.

"Суверенна зовнішня політика, орієнтована на всі чотири сторони світу, приносить свої результати. Ми маємо повагу, отримуємо пропозиції щодо інвестицій, світові лідери не уникають нас", - написав він, згадавши, зокрема, про свої зустрічі з лідерами Росії та Китаю.

Фіцо уточнив, що письмове запрошення йому передав спеціальний посланець президента США. За словами словацького прем’єра, під час візиту сторони планують обговорити підписання міжурядової угоди про співпрацю в галузі ядерної енергетики, а також обмінятися думками щодо актуальних міжнародних питань.

Очікується, що поїздка відбудеться під час святкування 250-ї річниці незалежності США та проведення Чемпіонату світу з футболу.

"Часовими рамками мого візиту будуть святкування 250-ї річниці незалежності США та проведення Чемпіонату світу з футболу", – уточнив Фіцо.