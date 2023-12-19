ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Він результату не показав: Зеленський про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ

Вівторок 19 грудня 2023 20:00
UA EN RU
Він результату не показав: Зеленський про допомогу Ердогана в обміні полонених з РФ Фото: Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не показав жодного результату у питанні обміну полонених між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, обмін полоненими є досить складним питанням, особливо якщо це стосується полонених у Криму. Однак він нагадав, що Ердоган обіцяв допомогти у цьому питанні.

"Що стосується кримчан. Складна історія. Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Я багато працював над цим питанням з Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ще у 2021 році Ердоган заявляв про своє бажання стати посередником між Україною і Росією у питаннях Криму. За його словами турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - заявив тоді він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводять обмінів полоненими.

Ще в середині листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія заморозила цей процес.

При цьому він зазначав, що переговори щодо обміну полоненими з Росією продовжуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп Ердоган Турция Володимир Зеленський Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році