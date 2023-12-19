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Он результата не показал: Зеленский о помощи Эрдогана в обмене пленных с РФ

Вторник 19 декабря 2023 20:00
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Он результата не показал: Зеленский о помощи Эрдогана в обмене пленных с РФ Фото: Владимир Зеленский и Раджеп Эрдоган (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не показал ни одного результата в вопросе обмена пленных между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, обмен пленными достаточно сложный вопрос, особенно если это касается пленных в Крыму. Однако он напомнил, что Эрдоган обещал помочь в этом вопросе.

"Что касается крымчан. Сложная история. Здесь не за что поблагодарить международные организации, они ничего сделать не смогли. Я много работал над этим вопросом с Эрдоганом. Пока результат уважаемый президент Эрдоган не показал относительно всех пленных, которые были на территории Крыма", – сказал Зеленский.

Напомним, еще в 2021 году Эрдоган заявлял о своем желании стать посредником между Украиной и Россией по вопросам Крыма. По его словам, турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно по крымским татарам. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным", - заявил тогда он.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обмены пленными.

Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс.

При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Зеленский Обмен пленными Война России против Украины
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