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Збірна Німеччини розтрощила Шотландію на старті Євро-2024

Мюнхен, П'ятниця 14 червня 2024 23:57
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Збірна Німеччини розтрощила Шотландію на старті Євро-2024 Фото: Кай Гаверц "везе" Йозуа Кімміха (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Німеччини з великим рахунком переграла збірну Шотландію у матчі-відкриття домашнього чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група A, 1-й тур

Німеччина – Шотландія – 5:1

Голи: Вірц, 10, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1 (пенальті), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 – Рюдігер, 87 (автогол)

Вилучення: Портеус, 44 (Ш, пряма червона картка)

Бундестім заволоділа ініціативою з перших хвилин. Під тиском господарів шотландці надто сильно притиснулися до власних воріт і прогнозовано пропустили швидкий м'яч. Це Вірц із лінії штрафного технічно поклав від лівої стійки після передачі Кімміха.

Забитий м'яч не зняв облогу з воріт "Тартанової армії". Німеччина продовжила контролювати перебіг подій та не облишила спроб відшукати огріхи в обороні збірної Шотландії. Нагода випала на 19-й хвилині – Гаверц у межах штрафного віддав на Мусіалу, а той потужно пробив під поперечину та подвоїв перевагу.

Геть кепськими справи команди Стіва Кларка стали перед перервою. Портеус незграбно зіграв на відскоку біля воріт Шотландії та замість м'яча влучив у ногу Гюндогана – пенальті та вилучення. До позначки підійшов Гаверц і впевнено переграв Ганна.

Після такої першої половини другий тайм фактично перетворився у формальність. Утім, цифри на табло посприяли відкритому футболу. "Тартанова армія" вже не цуралася йти вперед великими силами, щоб хоча б розмочити рахунок. Натомість німецька команда продовжила розривати оборону шотландців вибуховими атаками.

Форвард збірної Німеччини Фюллькруг через п'ять хвилин після появи на полі потужно пробив у дев'ятку з меж штрафного. Шотландська збірна оформила гол престижу під завісу зустрічі. Після серії рикошетів на подачі штрафного м'яч від Рюдігера влетів у ворота Нойєра. Та останнє слово було за Бундестім – Джан на останній доданій хвилині з півкола штрафного майстерно поклав м'яч під стійку.

У суботу на турнірі очним поєдинком стартують збірні Угорщини та Швейцарії. У другому турі групового етапу Німеччина зустрінеться з угорською командою. Натомість збірна Шотландії намагатиметься реабілітуватися матчем проти швейцарців.

До слова, раніше опублікували прев'ю групи F Євро-2024 зі збірними Туреччини, Грузії, Португалії та Чехії.

Нагадаємо, вранці з'явилося прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

До слова, напередодні підготували прев'ю групи D Євро-2024 зі збірними Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції.

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