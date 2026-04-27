"Он ненавидит христиан": Трамп рассказал о стрелке, который совершил покушение в отеле

Мужчина, который ворвался на ужин лидеров США в отель Washington Hilton и открыл огонь, имел антихристианский манифест, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выяснилось, что манифест был отправлен членам семьи нападавшего Коула Аллена незадолго до инцидента, сообщил Reuters анонимный представитель правоохранительных органов.

"Когда читаешь его манифест, он ненавидит христиан", - сообщил Трамп, назвав стрелка "больным парнем", имевшим "много ненависти в сердце".

Еще известно, что подозреваемый называл себя "Дружественным федеральным убийцей", утверждает вышеупомянутый чиновник.

"Подставлять другую щеку, когда *кого-то* притесняют, - это не христианское поведение; это соучастие в преступлениях притеснителя", - говорится в манифесте.

В нем также высмеивали "безумное" отсутствие безопасности в отеле Washington Hilton, где проходил ужин. Относительно целей, перечисленных в манифесте, были должностные лица администрации и ФБР, - в порядке приоритетности от самого высокого до самого низкого ранга.

"Например, единственное, что я сразу заметил, заходя в отель, это ощущение высокомерия", - написал автор манифеста.

"Я зашел с несколькими видами оружия, и ни один человек там не рассматривал возможность того, что я могу представлять угрозу", - добавил он.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что подозреваемому будет предъявлено обвинение в федеральном суде в нападении на федерального офицера, применении огнестрельного оружия и попытке убийства федерального офицера.

Однако Бланш не знает пока, была ли связь Ирана с нападением. Дальнейшие федеральные обвинительные акты будут выдвинуты позже.

Также известно, что покушение на Трампа произошло в том же месте, где убили экс-президента США Рональда Рейгана - его застрелили возле нынешней гостиницы.