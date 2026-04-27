ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Он ненавидит христиан": Трамп рассказал о стрелке, который совершил покушение в отеле

00:11 27.04.2026 Пн
3 мин
Интересно, что покушение на лидера США произошло на том же месте, где и покушение на экс-президента Рональда Рейгана
aimg Юлия Маловичко
"Он ненавидит христиан": Трамп рассказал о стрелке, который совершил покушение в отеле Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Мужчина, который ворвался на ужин лидеров США в отель Washington Hilton и открыл огонь, имел антихристианский манифест, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп разнес пол Белого дома ради бала: теперь эта мечта под угрозой

Выяснилось, что манифест был отправлен членам семьи нападавшего Коула Аллена незадолго до инцидента, сообщил Reuters анонимный представитель правоохранительных органов.

"Когда читаешь его манифест, он ненавидит христиан", - сообщил Трамп, назвав стрелка "больным парнем", имевшим "много ненависти в сердце".

Еще известно, что подозреваемый называл себя "Дружественным федеральным убийцей", утверждает вышеупомянутый чиновник.

"Подставлять другую щеку, когда *кого-то* притесняют, - это не христианское поведение; это соучастие в преступлениях притеснителя", - говорится в манифесте.

В нем также высмеивали "безумное" отсутствие безопасности в отеле Washington Hilton, где проходил ужин. Относительно целей, перечисленных в манифесте, были должностные лица администрации и ФБР, - в порядке приоритетности от самого высокого до самого низкого ранга.

"Например, единственное, что я сразу заметил, заходя в отель, это ощущение высокомерия", - написал автор манифеста.

"Я зашел с несколькими видами оружия, и ни один человек там не рассматривал возможность того, что я могу представлять угрозу", - добавил он.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что подозреваемому будет предъявлено обвинение в федеральном суде в нападении на федерального офицера, применении огнестрельного оружия и попытке убийства федерального офицера.

Однако Бланш не знает пока, была ли связь Ирана с нападением. Дальнейшие федеральные обвинительные акты будут выдвинуты позже.

Также известно, что покушение на Трампа произошло в том же месте, где убили экс-президента США Рональда Рейгана - его застрелили возле нынешней гостиницы.

Стрельба в отеле Washington Hilton

Напомним, в ночь на 26 апреля (по киевскому времени) в отеле Washington Hilton проходил ужин, на котором присутствовали Дональд Трамп с представителями администрации Белого дома и журналисты.

В отель ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу, из-за чего был ранен офицер, который был в бронежилете. Трампа и первую леди США, вице-президента Джей Ди Венса и других высокопоставленных лиц быстро эвакуировали после ЧП.

После этого американский лидер отметил необходимость достроить Бальный зал в Белом доме, который имел бы высокий уровень безопасности. Однако, как известно, в США есть определенное сопротивление против плана президента по Бальному залу, который стоил бы 400 миллионов долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Белый дом Дональд Трамп
Новости
Украина подписала соглашение о первых 30 млн евро на ремонт ЧАЭС, - Шмыгаль
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским