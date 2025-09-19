"Він нагадує Гітлера". Келлог назвав справжні військові цілі Путіна
Російський диктатор Володимир Путін хоче відродити імперію. Тому у разі захоплення України може напасти на країну НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю спецпредставника президента США Кіта Келлога The Telegraph.
За його словами, Путін - агент КДБ, він ніколи не переставав ним бути і не розуміє Захід.
"Він прикидається, що не розмовляє англійською, але це не так, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор", - заявив він.
Келлог наголосив, що якщо РФ завоює Україну, вона перейде до нападу на країну НАТО. Оскільки Путін хоче відродити Російську імперію.
"Він нагадує Гітлера, який у 1938 році в Мюнхені сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз", - заявив спецпредставник Трампа.
Окрім того, він переконаний, що запуск Росією безпілотників в Польщу минулого тижня був навмисним. На його думку, це випробування - спосіб перевірити, як відреагує Захід.
Келлог також заявив, що агресивним заявам Путіна про те, що РФ є сильною ядерною державою, потрібно протистояти, а не уникати їх.
Раніше ми писали, що, за словами спецпредставника Трампа Кіта Келлога, якби Китай припинив допомагати країні-агресорці, тоді війна в Україні могла б закінчитися вже наступного дня.
А ще він казав, що не варто переоцінювати силу російської армії. І в самій Європі нібито схиляються до того, що "можуть надерти росіяним д..и".
Нагадаємо, західні союзники придумали альтернативу НАТО для України, враховуючи малу ймовірність її вступу до Альянсу. Вони планують інвестувати великі гроші в українську військову промисловість, щоб країна могла краще протистояти російській агресії.