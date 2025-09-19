"Он напоминает Гитлера". Келлог назвал настоящие военные цели Путина
Российский диктатор Владимир Путин хочет возродить империю. Поэтому в случае захвата Украины может напасть на страну НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога The Telegraph.
По его словам, Путин - агент КГБ, он никогда не переставал им быть и не понимает Запад.
"Он притворяется, что не разговаривает на английском, но это не так, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор", - заявил он.
Келлог подчеркнул, что если РФ завоюет Украину, она перейдет к нападению на страну НАТО. Поскольку Путин хочет возродить Российскую империю.
"Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", - заявил спецпредставитель Трампа.
Кроме того, он убежден, что запуск Россией беспилотников в Польшу на прошлой неделе был преднамеренным. По его мнению, это испытание - способ проверить, как отреагирует Запад.
Келлог также заявил, что агрессивным заявлениям Путина о том, что РФ является сильной ядерной державой, нужно противостоять, а не избегать их.
Ранее мы писали, что, по словам спецпредставителя Трампа Кита Келлога, если бы Китай прекратил помогать стране-агрессору, тогда война в Украине могла бы закончиться уже на следующий день.
А еще он говорил, что не стоит переоценивать силу российской армии. И в самой Европе якобы склоняются к тому, что "могут надрать русским з...ицы".
Напомним, западные союзники придумали альтернативу НАТО для Украины, учитывая малую вероятность ее вступления в Альянс. Они планируют инвестировать большие деньги в украинскую военную промышленность, чтобы страна могла лучше противостоять российской агрессии.