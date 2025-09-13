Росія не така як колись, в Європі кажуть, що "надеруть їй дупу", - Келлог
Російська армія вже не має тієї сили, яку приписує собі, а європейські держави готові дати відсіч Кремлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.
"Українці спромоглися значно скоротити російську потугу. Росія вже не та, що була колись. Європейці зараз посилюються, і я б на місці Путіна перестав нагадувати їм про свою ядерну зброю, бо така ж є в Британії, Франції, не кажучи вже про Сполучені Штати", - зазначив Келлог.
Він відзначив, що дивлячись на Європу, можна сказати, що війна вже точиться на кордонах.
"Ми обговорювали російських військових і прозвучала фраза "та ми все ж таки надеремо їм дупи". Не такі вже вони потужні, як вони б хотіли вважатися. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе", - додав він.
Сценарії завершення війни
Нагадаємо, що в Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що одним із можливих варіантів завершення війни може стати замороження бойових дій уздовж лінії фронту.
Водночас сам Володимир Зеленський не відкинув так званого "корейського сценарію" після завершення війни. За його словами, російський диктатор Володимир Путін боїться як успіху України на полі бою, так і її подальшого вступу до Європейського Союзу.
Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив умови для встановлення "тривалого миру". Звісно ж вони повністю збігаються з тим, що раніше озвучував Путін.
Ба більше, Зеленський наголосив, що територіальні поступки Путіну в Україні приведуть війну в Європу.