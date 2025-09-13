Росія не така як колись, в Європі кажуть, що "надеруть їй дупу", - Келлог

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Українці спромоглися значно скоротити російську потугу. Росія вже не та, що була колись. Європейці зараз посилюються, і я б на місці Путіна перестав нагадувати їм про свою ядерну зброю, бо така ж є в Британії, Франції, не кажучи вже про Сполучені Штати", - зазначив Келлог.

Він відзначив, що дивлячись на Європу, можна сказати, що війна вже точиться на кордонах.

"Ми обговорювали російських військових і прозвучала фраза "та ми все ж таки надеремо їм дупи". Не такі вже вони потужні, як вони б хотіли вважатися. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе", - додав він.