"Він єдиний": Лавров похвалив Трампа за позицію щодо України в НАТО

Переговори щодо війни в Україні

Нагадаємо, що цього року у Саудівській Аравії пройшло вже два раунди переговорів України та США, а також два раунди переговорів між делегаціями США та Росії.

Крім того, спецпредставник президента США Стів Віткофф кілька разів відвідував РФ для зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним.

Остання така зустріч відбулась вчора, 11 квітня.

Спочатку спецпредставник США зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Детально про те, чому ця зустріч важлива для президента США Дональда Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що за даними Reuters, після зустрічі з Дмітрієвим, Віткофф заявив Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні - це віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

Відразу після Дмітрієва Віткофф Зустрівся з Путіним. Їх розмова тривала 4,5 години.

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