Вимоги до укриттів посилять: Рада зробила перший крок

Що відомо про стан укриттів в Україні

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що більшість укриттів в Україні, які пройшли перевірку, мають серйозні недоліки.

Річ у тім, що Захисні споруди часто зачинені під час тривог, захаращені або повністю недоступні для людей з інвалідністю.

Також нещодавно РБК-Україна розповідало, скільки людей одночасно може перебувати в укритті й куди скаржитись на порушення.

Окрім того, ми писали, що у Києві обговорюють доречність встановлення наметів на станціях метро під час російських атак.

Чимало містян скаржаться, що ті займають забагато місця в укриттях.